चलती ट्रेन से कूदीं एक्ट्रेस करिश्मा शर्मा, सिर में आई गंभीर चोट; बताया क्यों किया ऐसा

एक्ट्रेस करिश्मा शर्मा ने चलती ट्रेन से छलांग लगा दी। उन्हें काफी चोटें आई हैं और हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। वह साड़ी पहनकर ट्रेन पर चढ़ी थीं, स्पीड बढ़ी तो कूद गईं।

प्यार का पंचनामा 2 और रागिनी एमएमएस रिटर्न्स जैसी फिल्मों में नजर आ चुकीं एक्ट्रेस करिश्मा शर्मा मुंबई में एक गंभीर हादसे का शिकार हो गईं। बुधवार को वह चलती लोकल ट्रेन से कूद गईं, जिस वजह से उनके सिर और पीठ में गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर उनकी हालत पर नजर रख रहे हैं।

शूटिंग पर जाने के दौरान हुआ हादसा यह घटना तब हुई जब करिश्मा चर्चगेट में एक शूट के लिए जा रही थीं। उन्होंने खुद इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए इस घटना के बारे में बताया। उन्होंने लिखा कि उन्होंने साड़ी पहनकर ट्रेन पकड़ी, लेकिन जैसे ही वह ट्रेन में चढ़ीं, ट्रेन की स्पीड बढ़ गई। जब उन्होंने देखा कि उनके दोस्त ट्रेन नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो वे डर गईं और उन्होंने चलती ट्रेन से छलांग लगा दी।

सिर पर आई गंभीर चोट ट्रेन से कूदने के बाद करिश्मा पीठ के बल गिरीं, जिससे उनके सिर में भी गंभीर चोट आई है। उन्होंने बताया कि उनकी पीठ में चोट है, सिर पर सूजन है और पूरे शरीर पर चोट के निशान हैं। डॉक्टरों ने सिर की चोट कितनी गंभीर है, इसका पता लगाने के लिए एमआरआई (MRI) कराने की सलाह दी है। फिलहाल, उन्हें एक दिन के लिए डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है।

फैन्स से की अपील करिश्मा ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा, 'मुझे कल से बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन मैं मजबूत बनी हुई हूं।' उन्होंने अपने फैन्स से जल्द ठीक होने के लिए प्रार्थना करने की अपील भी की।