पुष्पा डायरेक्टर सुकुमार को शर्त लगाना पड़ गया भारी, फिल्म AOT देख रोने की वजह से देने पड़े 1 लाख रुपये
दुलकर सलमान की एक फिल्म को लेकर दो साउथ के फिल्ममेकर में एक शर्त लगी थी। वो शर्त फिल्म ‘आकासमलो ओका तारा' को लेकर थी जो पुष्पा बनाने वाले डायरेक्टर सुकुमार हार गए और उन्हें 1 लाख रुपये देने पड़े।
इन दिनों एक तेलुगू ड्रामा फिल्म आकासम लो ओका तारा' AOT खबरों में बनी हुई है। फिल्म में दुलकर सलमान ने लीड रोल निभाया है। उनके साथ एक्ट्रेस सात्विका वीरवल्ली ने अपना डेब्यू किया है। 20 नवंबर को थिएटर पर दस्तक देने वाली ये फिल्म सोशल मीडिया पर तारीफें बटोर रही है। कुछ लोगों ने इस फिल्म को दुलकर की बेस्ट परफॉरमेंस में से एक बताया। वहीं अल्लू अर्जुन की पुष्पा डायरेक्ट करने वाले डायरेक्टर सुकुमार 1 करोड़ की शर्त हार गए। आपने कभी ऐसा सुना होगा कि एक फिल्म पर इंडस्ट्री के दो बड़े फिल्ममेकर ने शर्त लगाई और दोनों में से एक वो शर्त हार कर पैसों का चेक दूसरे के पास भेज रहा हो। ऐसा हुआ है।
शर्त हार गए पुष्पा बनाने वाले सुकुमार
दुलकर सलमान और सात्विका की फिल्म AOT को प्रेजेंट करने वाले प्रोड्यूसर अल्लू अरविंद ने पुष्पा बनाने वाले डायरेक्टर सुकुमार से शर्त लगाईं थी कि अगर वो ये फिल्म बिना रोए देखकर थिएटर से बाहर निकले तो वो उन्हें 1 करोड़रुपये देंगे। और अगर वो ये फिल्म देखने के बाद इमोशनल हो कर रो पड़े तो उन्हें 1 रुपये देने होंगे। ये शर्त डायरेक्टर सुकुमार हार गए। वो दुलकर सलमान की फिल्म देख अपने आंसू नहीं रोक पाए और 1 करोड़ रुपये की शर्त भी हार गए। अब उन्हों एक तस्वीर शेयर कर इस बात की जानकारी दी है। डायरेक्टर सुकुमार ने शर्त हारने के बाद 1 लाख का चेक साइन कर अल्लू अरविंद को भिजवाया है।
दुलकर सलमान की फिल्म AOT को मिली शानदार रेटिंग
फिल्म की बात करें तो इसका डायरेक्शन पवन सादिनेनी ने किया है। फिल्म की कहानी एक ऐसी लड़की है जो अंतरिक्ष में यात्रा करने का सपना देखती है। उसका ये सपना पूरा करने में दुलकर का किरदार मदद करता है। सोशल मीडिया पर फिल्म के कुछ सीन के वीडियो वायरल हो रहे हैं। फिल्म में श्रुति हासन ने भी अहम किरदार निभाया है। फिल्म देखने वाले लोगों ने इसे इस साल की बेस्ट इमोशनल फिल्म बताया है। इस फिल्म को IMDB पर 8।7 की रेटिंग मिली हुई है।
दुलकर सलमान ने फिल्मों के चयन के मामले में किया कमाल
दुलकर सलमान ने पिछले कुछ सालों में अपनी ऑडियंस को शानदार फिल्में दी हैं। उनकी फिल्म लकी भास्कर को बहुत पसंद किया गया था। इस फिल्म को IMDB पर 8 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। इसके अलावा एक कांथा नाम की फिल्म आई थी। ये फिल्म भी खूब छाई रही। IMDB पर 7.2 की रेटिंग मिली है। चार्ली भी पसंद की गई। इस फिल्म की IMDB रेटिंग 8.1 है। सबसे शानदार रेटिंग वाली फिल्म है सीता रामम। इस फिल्म में दुलकर सलमान को मृणाल ठाकुर के साथ देखा गया था। फिल्म की IMDB रेटिंग 8.5 है।
दुलकर सलमान की फिल्में बॉक्स ऑफिस हिला सकती हैं
दुलकर सलमान ने पिछले कुछ साल में ये साबित किया है कि फिल्मों के चयन के मामले में वो कई एक्टर्स से बेहतर हैं। उन्होंने जितनी भी फिल्मों का चयन किया लगभग सभी फिल्में ऑडियंस के दिलों में जगह बनाने में कामयाब हुई हैं। आने वाले समय में वो कुछ और शानदार फिल्में लेकर आने वाले हैं। उनकी मौजूदा फिल्म AOT बॉक्स ऑफिस पर तूफान लाने का दम रखती है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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