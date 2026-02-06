जापान BO पर ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म में पुष्पा 2 शामिल, नंबर 1 पर है ये
अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 जापान में रिलीज हुई थी और अब फिल्म के बॉक्स ऑफिस की रिपोर्ट आई है। यह फिल्म जापान में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय मूवी की लिस्ट में शामिल हो गई है।
साउथ फिल्में ना सिर्फ भारत में बल्कि विदेश में भी अपना जादू बिखेर रही हैं। अब 16 जनवरी को अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा 2, जापान में पुष्पा कुनरिन नाम से रिलीज हुई है। दोनों स्टार्स ने इस फिल्म का वहां जोर-शोर से प्रमोशन किया था। हालांकि फिल्म की शुरुआत काफी स्लो हुई थी, लेकिन इसके बावजूद पुष्पा कुनरिन, वहां कि टॉप 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म की लिस्ट में आ गई है।
पुष्पा 2 ने कितने कमाए जापान में
सैक्निक की रिपोर्ट के मुताबिक पुष्पा 2 मे 14 दिन में 6.06 करोड़ कमाए हैं। इस फिल्म ने आमिर खान की धूम 3 को पछाड़ दिया है। धूम 3 ने 6.03 करोड़ कमाए थे। इसकी के साथ पुष्पा 2 ने धूम को पछाड़ 10वें नंबर पर अपनी जगह बना ली है।
वेबसाइट के मुताबिक फिल्म को वर्ड ऑफ माउथ का फायदा हुआ है। फिल्म को टोक्यो और ओसाका में ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। हालांकि अभी फिल्म को और आगे बढ़ने के लिए काफी नंबर्स लाने होंगे।
नंबर 1 पर कौनसी फिल्म
जापान में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म की लिस्ट में नंबर पर आरआरआर है जिसे एसएस राजामौली ने डायरेक्ट की है। इस फिल्म ने वहां 139.79 करोड़ की कमाई की थी।
बाकी के नंबर्स
दूसरे नंबर पर रजनीकांत की फिल्म मुत्थु है (¥ 405 million) के साथ। तीसरे नंबर पर प्रभास की बाहुबली 2(¥ 305 million), तीसरे नंबर पर आमिर खान की 3 इडियट्स (¥ 170 million) और फिर श्रीदेवी की इंग्लिश-विंग्लिश है (¥ 160 million) के साथ। अब पुष्पा 2 को 9वें नंबर की जगह लेने पर रजनीकांत की फिल्म एंथिरन यानी रोबोट को पीछा करना होगा जिसने (¥ 109.6 Million) कमाए।
पुष्पा 2 के भारत और वर्ल्डवाइड कलेक्शन
पुष्पा 2 की बात करें तो इस फिल्म में अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना के अलावा फाहद फासिल लीड रोल में हैं। फिल्म ने भारत में 1234.1 करोड़ और वर्ल्डवाइड 1742.1 करोड़ कमाए थे।
