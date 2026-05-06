'ढोल जगीरो दा': किसने गाया हर शादी में बजने वाला ये गाना? रिकॉर्डिंग के 3 साल तक नहीं हुआ था रिलीज

Popular Punjabi Song: आज हम आपको एक ऐसे पंजाबी गाने के बनने की कहानी बता रहे हैं जिसे आपने हर शादी में सुना होगा। इस गाने का नाम है ढोल जगीरो दा। ये गाना रिकॉर्ड होने के तीन साल तक रिलीज नहीं हुआ था।

अगर आप पंजाबी गाने नहीं भी सुनते होंगे, तब भी आपने ‘ढोल जगीरो दा’ गाना जरूर सुना होगा। ये एक ऐसा गाना है जो लगभग हर शादी में हर पार्टी में बजता है। लोग इस गाने पर खुलकर डांस भी करते हैं। पर क्या आप इस गाने के बनने की कहानी जानते हैं? ये गाना जो आज इतना पॉपुलर है, वो रिकॉर्ड होने के तीन साल तक रिलीज नहीं हुआ था। इस गाने को मास्टर सलीम ने गाया था।

किसने गाया है 'ढोल जगीरो दा'? 'ढोल जगीरो दा' में मास्टर सलीम की आवाज है। इस गाने के बनने की कहानी बहुत दिलचस्प है। ये गाना मास्टर सलीम ने गाया और इसे प्रोड्यूस किया पंजाबी एमसी ने।

कौन हैं पंजाबी एमसी? पंजाबी एमसी का नाम राजिंदर सिंह राय है। पंजाबी एमसी उनका स्टेज नेम है। पंजाबी एमसी एक ब्रिटिश-भारतीय रिकॉर्डिंग कलाकार, रैपर, रिकॉर्ड निर्माता और डीजे हैं।

1998 में रिकॉर्ड किया गया ये पंजाबी सॉन्ग ढोल जगीरो दा की बात करें तो ये गाना साल 1998 में रिकॉर्ड हुआ था। साल 1998 में इकबाल सिंह यूनाइटेड किंगडम से भारत आए थे। इकबाल सिंह पंजाबी एमसी के मैनेजर थे। वो भारत में पंजाब के फगवाड़ा आए थे। यहां उन्होंने उस्ताद पूरन शाह कोटी से मुलाकात की और उनसे कहा कि उन्हें उनके बेटे मास्टर सलीम की दो गानों के लिए जरूरत है।

उस्ताद पूरन शाह कोटी पंजाबी एमसी को नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बेटे मास्टर सलीम को बुलाया और कहा कि बाहर से एक आदमी आया है। उसके लिए तुम्हें दो गाने रिकॉर्ड करने हैं। मास्टर सलीम को दो गानों के लिए 50 हजार रुपये मिले थे।

मास्टर सलीम के पिता को नहीं पसंद आया था गाना मास्टर सलीम ने गाना तो रिकॉर्ड किया था, लेकिन उनके पिता उस्ताद पूरन शाह कोटी को नहीं जानते थे। उन्हें गाने के बोल भी नहीं पसंद आए थे, लेकिन इकबाल सिंह ने उन्हें कहा कि ये गाना बहुत चलेगा।

गाने के रिलीज का इंतजार कर रहे थे मास्टर सलीम मास्टर सलीम जब ये गाना रिकॉर्ड करने पहुंचे तो इस गाने का म्यूजिक तक तैयार नहीं था। उन्होंने बस कॉर्ड्स पर इस गाने को अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर दिया गया। गाना रिकॉर्ड करने के बाद मास्टर सलीम और उनके पिता इस गाने के रिलीज होने का इंतजार करने लगे।

2001 में रिलीज हुआ गाना गाना तीन साल तक रिलीज नहीं हुआ। तब मास्टर सलीम और उनके पिता को लगा कि ये गाना शायद रिलीज ही नहीं होगा। हालांकि, साल 2001 में ये गाना रिलीज हुआ और रिलीज होते ही एक बड़ा हिट साबित हुआ। गाना रिलीज होने की खबर मास्टर सलीम को भी मिली। जब उन्होंने गाने को सुना और वीडियो देखा तो उन्होंने नोटिस किया कि गाने में उन्हें कहीं भी क्रेडिट नहीं दिया गया।

ऐसे मिला मास्टर सलीम को क्रेडिट मास्टर सलीम को ये बात काफी खराब लगी। वो अपनी मां के पास गए, उन्होंने मां से 100 रुपये लिए। भारत में ये गाना वीनस कंपनी ने रिलीज किया था। उन्होंने वीनस कंपनी में कॉल किया और बताया कि वो इस गाने के सिंगर हैं और उन्हें गाने में क्रेडिट नहीं दिया गया है। इसके बाद, वीनस कंपनी ने उन्हें बताया कि उन्हें ये गाना मूवीबॉक्स यूके से मिला और उनके पास गाने के ओरिजनल राइट्स हैं।