'ढोल जगीरो दा': किसने गाया हर शादी में बजने वाला ये गाना? रिकॉर्डिंग के 3 साल तक नहीं हुआ था रिलीज
Popular Punjabi Song: आज हम आपको एक ऐसे पंजाबी गाने के बनने की कहानी बता रहे हैं जिसे आपने हर शादी में सुना होगा। इस गाने का नाम है ढोल जगीरो दा। ये गाना रिकॉर्ड होने के तीन साल तक रिलीज नहीं हुआ था।
अगर आप पंजाबी गाने नहीं भी सुनते होंगे, तब भी आपने ‘ढोल जगीरो दा’ गाना जरूर सुना होगा। ये एक ऐसा गाना है जो लगभग हर शादी में हर पार्टी में बजता है। लोग इस गाने पर खुलकर डांस भी करते हैं। पर क्या आप इस गाने के बनने की कहानी जानते हैं? ये गाना जो आज इतना पॉपुलर है, वो रिकॉर्ड होने के तीन साल तक रिलीज नहीं हुआ था। इस गाने को मास्टर सलीम ने गाया था।
किसने गाया है 'ढोल जगीरो दा'?
'ढोल जगीरो दा' में मास्टर सलीम की आवाज है। इस गाने के बनने की कहानी बहुत दिलचस्प है। ये गाना मास्टर सलीम ने गाया और इसे प्रोड्यूस किया पंजाबी एमसी ने।
कौन हैं पंजाबी एमसी?
पंजाबी एमसी का नाम राजिंदर सिंह राय है। पंजाबी एमसी उनका स्टेज नेम है। पंजाबी एमसी एक ब्रिटिश-भारतीय रिकॉर्डिंग कलाकार, रैपर, रिकॉर्ड निर्माता और डीजे हैं।
1998 में रिकॉर्ड किया गया ये पंजाबी सॉन्ग
ढोल जगीरो दा की बात करें तो ये गाना साल 1998 में रिकॉर्ड हुआ था। साल 1998 में इकबाल सिंह यूनाइटेड किंगडम से भारत आए थे। इकबाल सिंह पंजाबी एमसी के मैनेजर थे। वो भारत में पंजाब के फगवाड़ा आए थे। यहां उन्होंने उस्ताद पूरन शाह कोटी से मुलाकात की और उनसे कहा कि उन्हें उनके बेटे मास्टर सलीम की दो गानों के लिए जरूरत है।
उस्ताद पूरन शाह कोटी पंजाबी एमसी को नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बेटे मास्टर सलीम को बुलाया और कहा कि बाहर से एक आदमी आया है। उसके लिए तुम्हें दो गाने रिकॉर्ड करने हैं। मास्टर सलीम को दो गानों के लिए 50 हजार रुपये मिले थे।
मास्टर सलीम के पिता को नहीं पसंद आया था गाना
मास्टर सलीम ने गाना तो रिकॉर्ड किया था, लेकिन उनके पिता उस्ताद पूरन शाह कोटी को नहीं जानते थे। उन्हें गाने के बोल भी नहीं पसंद आए थे, लेकिन इकबाल सिंह ने उन्हें कहा कि ये गाना बहुत चलेगा।
गाने के रिलीज का इंतजार कर रहे थे मास्टर सलीम
मास्टर सलीम जब ये गाना रिकॉर्ड करने पहुंचे तो इस गाने का म्यूजिक तक तैयार नहीं था। उन्होंने बस कॉर्ड्स पर इस गाने को अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर दिया गया। गाना रिकॉर्ड करने के बाद मास्टर सलीम और उनके पिता इस गाने के रिलीज होने का इंतजार करने लगे।
2001 में रिलीज हुआ गाना
गाना तीन साल तक रिलीज नहीं हुआ। तब मास्टर सलीम और उनके पिता को लगा कि ये गाना शायद रिलीज ही नहीं होगा। हालांकि, साल 2001 में ये गाना रिलीज हुआ और रिलीज होते ही एक बड़ा हिट साबित हुआ। गाना रिलीज होने की खबर मास्टर सलीम को भी मिली। जब उन्होंने गाने को सुना और वीडियो देखा तो उन्होंने नोटिस किया कि गाने में उन्हें कहीं भी क्रेडिट नहीं दिया गया।
ऐसे मिला मास्टर सलीम को क्रेडिट
मास्टर सलीम को ये बात काफी खराब लगी। वो अपनी मां के पास गए, उन्होंने मां से 100 रुपये लिए। भारत में ये गाना वीनस कंपनी ने रिलीज किया था। उन्होंने वीनस कंपनी में कॉल किया और बताया कि वो इस गाने के सिंगर हैं और उन्हें गाने में क्रेडिट नहीं दिया गया है। इसके बाद, वीनस कंपनी ने उन्हें बताया कि उन्हें ये गाना मूवीबॉक्स यूके से मिला और उनके पास गाने के ओरिजनल राइट्स हैं।
वीनस कंपनी से बात करने के बाद मास्टर सलीम ने मूवीबॉक्स यूके के मालिक को इंग्लैंड में फोन लगाया। उन्होंने शब्बीर अहमद को बताया कि ये गाना उन्होंने गाया है और उन्हें क्रेडिट तक नहीं मिला है। इसके बाद मूवीबॉक्स यूके के मालिक ने अपनी गलती मानी और मास्टर सलीम को उनका क्रेडिट मिला।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
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मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
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2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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