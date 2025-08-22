पंजाबी स्टार जसविंदर भल्ला का निधन, 65 की उम्र में ली आखिरी सांस
पंजाबी स्टार जसविंदर भल्ला का निधन हो गया है जिससे पूरी पंजाब इंडस्ट्री सदमे में है। जसविंदर जो हमेशा सबको हंसाते थे आज सबको रुलाकर चले गए हैं।
पंजाब के पॉपुलर स्टार कॉमेडियन जसविंदर भल्ला का शुक्रवार को निधन हो गया है। 65 की उम्र में एक्टर ने आखिरी सांस ली है। जसविंदर के निधन से पूरी पंजाब इंडस्ट्री सदमे में है। सोशल मीडिया पर सभी जसविंदर को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वैसे अब तक यह नहीं पता चल पाया है कि उनका निधन किस वजह से हुआ है।
कब है अंतिम संस्कार
इंडिया टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक जसविंदर का अंतिम संस्कार 23 अगस्त को मोहाली के बलौंगी श्मशान घाट में होगा। जसविंदर के बारे में बता दें कि वह अपने जबरदस्त कॉमेडी टाइमिंग के जाने जाते हैं। वह 3 दशक से काम कर रहे हैं और पंजाब में तो वह घर-घर फेमस हैं ही बल्कि हिंदी ऑडियंस भी उन्हें पसंद करती है।
उनकी हिट फिल्में
जसविंदर की सक्सेसफुल फिल्मों की बात करें तो उन्होंने कैरी ऑन जट्टा, जट्ट और जट्ट और जूलियट, माहौल ठीक है जैसी फिल्मों मे काम किया है। वह कई हिट स्टेज शोज भी दे चुके हैं जैसे नॉटी बाबा इन टाउन जिसे ग्लोबली काफी पसंद किया गया था।
जसविंदर भल्ला ने परमजीत कौर भल्ला से शादी की थी। दोनों के बच्चे हैं युवराज भल्ला और जैस्मिन भल्ला। युवराज भी पंजाबी एक्टर हैं और काफी अच्छा काम कर रहे हैं।
परिवार को करते थे बहुत प्यार
जसविंदर फैमिली मैन रहे हैं। वह हमेशा सोशल मीडिया पर परिवार के साथ फोटोज शेयर करते रहते थे। वह अपने परिवार खासकर पत्नी के हमेशा शुक्रगुजार रहते थे जिन्होंने उनके करियर में उन्हें खूब सपोर्ट किया है।
