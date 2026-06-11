बादशाह की मिस्ट्री गर्ल संग वायरल तस्वीरों के बीच एक्ट्रेस ने कन्फर्म की रैपर संग शादी, बोलीं- पतिदेव…
बादशाह की मिस्ट्री गर्ल संग वायरल तस्वीरों के बीच पंजाबी एक्ट्रेस ईशा रिखी ने कन्फर्म किया है कि उनकी शादी बादशाह से हुई है। जब उनसे पूछा गया कि वो रैपर के साथ तस्वीरें शेयर क्यों नहीं करतीं? तो उन्होंने कहा कि ये बादशाह से पूछना चाहिए।
रैपर बादशाह ने एक दिन पहले इंस्टाग्राम पर एक मिस्ट्री गर्ल के साथ अपनी तस्वीरें शेयर की। मिस्ट्री गर्ल के साथ तस्वीरें वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोग मिस्ट्री गर्ल को पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर बता रहे हैं। मिस्ट्री गर्ल के साथ वायरल तस्वीरों के बीच पंजाबी एक्ट्रेस ईशा रिखी ने बताया कि उनकी और बादशाह की शादी हो चुकी है। उन्होंने इंस्टास्टोरी में बादशाह को पतिदेव कहकर भी बुलाया।
बादशाद की जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं उसमें वो एक खेत में किसी लड़की के साथ खड़े हैं। तस्वीर में लड़की का चेहरा रिवील नहीं किया गया है। बादशाह ने तीन तस्वीरें शेयर की हैं। एक तस्वीर में सिर्फ हो हाथ नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों के साथ बादशाह ने लिखा- यूनिवर्स का आपके जीवन में लोगों को लाने का अजीब तरीका होता है।
ईशा से शादी पर हुआ सवाल
ईशा रिखी ने इंस्टाग्राम पर आस्क मी एनीथिंग सेक्शन में बताया कि उनकी और बादशाह की शादी हो चुकी है। एक यूजर ने ईशा से पूछा- मैम आपकी और बादशाह भाई की शादी हो गई है पर आपने एक दूसरे को फॉलो क्यों नहीं किया?
बादशाह से हुई है ईशा की शादी
इस सवाल पर ईशा ने जवाब दिया- मुझे लगता है कि मुझे कई बार ये सवाल पूछे जाते हैं- क्या आपकी शादी हो गई? क्या आपकी बादशाह से शादी हुई है? आप दोनों एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो क्यों नहीं करते? आप लोग साथ में तस्वीरें क्यों नहीं पोस्ट करते?
ईशा ने आगे लिखा- हां मेरी शादी हो चुकी है। अब उस सवाल का जवाब जो अक्सर हमसे पूछा जाता है कि आप दोनों एक दूसरे को फॉलो क्यों नहीं करते हैं? सच कहूं, मुझे लगता है कि इसका जवाब मेरे पति आपको देंगे। पति देव बादशाह दर्शकों के पास सवाल हैं। इन सवालों के बारे में अपनी सुविधा के अनुसार जल्दी जवाब दीजिए।
बादशाह संग शेयर की तस्वीर
इसी सेक्शन में एक यूजर ने लिखा- आपने कभी कोई तस्वीर क्यों नहीं पोस्ट की बादशाह के साथ? आप उनकी पत्नी हैं, उनके साथ एक भी तस्वीर नहीं? इस सवाल के जवाब में ईशा ने बादशाह के साथ तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर में ईशा बादशाह की गोद में बैठी नजर आ रही हैं। दोनों के चेहरे पर मुस्कान है।
कौन हैं ईशा रिखी?
ईशा रिखी पंजाबी इंडस्ट्री में बड़ा नाम हैं। उन्होंने साल 2018 में आई फिल्म नवाबजादे से बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखा। फिल्म को रेमो डिसूजा ने प्रोड्यूस किया था।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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