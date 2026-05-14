दिलजीत दोसांझ पर राजनीति में आने का दबाव डाला जा रहा है, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का दावा
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दावा किया है कि दिलजीत दोसांझ ने राजनीति में आने से मना कर दिया इसलिए उनपर पर दबाव डालने के लिए उनके मैनेजर के घर के बाहर फायरिंग करवाई गई है।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बड़ा दावा किया है। दरअसल, बुधवार को दिलजीत दोसांझ के मैनेजर गुरप्रताप सिंह कंग के घर के बाहर गोलियां चलाई गई थीं। फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस गोलीबारी की जिम्मेदारी ली और अब हरियाणा पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री का कहना है कि दिलजीत पर राजनीति में आने के लिए दबाव डाला जा रहा है।
क्या बोले भगवंत मान?
बुधवार को मीडिया से बात करते हुए भगवंत मान ने दावा किया कि दिलजीत के मैनेजर को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि दिलजीत ने राजनीति में आने से इनकार कर दिया था।
भगवंत मान का पूरा बयान
सामने आए वीडियो में भगवंत मान पंजाबी में कहते हुए सुनाई देते हैं, ‘पिछले कुछ दिनों से ये सुनने में आ रहा था कि भाजपा दिलजीत (दोसांझ) पर राजनीति में आने के लिए दबाव डाल रही है। हालांकि, दिलजीत ने साफ तौर पर कहा है कि वह एक कलाकार हैं और अपने काम का आनंद ले रहे हैं। फिर, दबाव बनाने के दूसरे तरीके भी होते हैं, जैसे किसी के मैनेजर पर गोली चलाना, वगैरह। इस तरह की राजनीति नहीं की जानी चाहिए।’
भगवंत मान का दावा
भगवंत मान ने आगे दावा किया कि राजनीतिक दल अक्सर लोकप्रिय हस्तियों को राजनीति में लाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए न अभिनेता से राजनेता बने विजय का राजनीतिक उदय उनकी फैंस की वजह से हुआ। इसी तरह, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिलजीत को राजनीति में लाकर उनकी भारी फैन फॉलोइंग का इस्तेमाल करना चाहते हैं।
दिलजीत ने राजनीति में आने से क्यों किया मना?
पिछले हफ्ते, दिलजीत ने राजनीति में कदम रखने की अफवाहों को खारिज किया था। उन्होंने X पर लिखा था, ‘कभी नहीं... मेरा काम मनोरंजन करना है। मैं अपनी फील्ड में बहुत खुश हूं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।’
दिलजीत की चेतावनी
हाल ही में, दिलजीत ने बताया था कि उन्हें भारत में कुछ लोग खालिस्तानी कहते हैं और कनाडा वाले उन्हें गालियां देते हैं। ऐसे में उन्हें दोनों तरफ से विरोध का सामना करना पड़ता है। वहीं कुछ दिन पहले उन्होंने खालिस्तान समर्थक झंडे लहरा रहे प्रदर्शनकारियों को संबोधित किया था। उन्होंने कहा था, ‘अगर आपको बाहर खड़े होकर विरोध करना तो आप कर सकते हैं। ये आपका हक है। लेकिन अगर आप अंदर आकर मेरे फैंस को परेशान करने की कोशिश करेंगे, तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।’
दिलजीत की अपकमिंग फिल्म
दिलजीत जल्द ही इम्तियाज अली की फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’ में नजर आएंगे। इस फिल्म में उनके साथ वेदांग रैना, शरवरी वाघ और नसीरुद्दीन शाह भी दिखाई देंगे।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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