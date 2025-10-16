पंकज धीर के निधन से टूटे ऑनस्क्रीन भाई पुनीत इस्सर, बोले- पिछले साल उन्हें...

संक्षेप: पंकज धीर और पुनीत इस्सर ने साथ में महाभारत में शो में काम किया था। शो में दोनों एक-दूसरे के भाई थे। हालांकि पुनीत का कहना है कि दोनों रियल लाइफ में भी भाई जैसे थे।

महाभारत में कर्ण का किरदार निभा चुके पंकज धीर का बुधवार को निधन हो गया है जिससे पूरी बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा है। पंकज के साथ महाभारत में काम कर चुके एक्टर और उनके दोस्त पुनीत इस्सर भी काफी दुखी हैं। शो में उन्होंने दुर्योधन का किरदार निभाया था। पुनीत ने बताया कि कैसे दोनों के बीच भाई जैसा रिश्ता था।

हम रियल लाइफ में भी भाई थे टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए पनीत ने पंकज के कैंसर को लेकर बात की और कहा, ‘पंकज सिर्फ शो में मेरे भाई नहीं थे बल्कि ऑफ स्क्रीन भी थे। काफी लंबे समय से हमारा परिवार भी एक-दूसरे को अच्छे से जानता है। कुछ सालों से वह कैंसर से पीड़ित थे। एक बार वह ठीक भी हो गए थे, लेकिन पिछले साल दोबारा कैंसर हो गया और तबसे वो ट्रीटमेंट दोबारा चल रहा था। अब मैंने अपने भाई को खो दिया है।’

दोनों इस नाम से बुलाते थे एक-दूसरे को पुनीत ने आगे कहा, ‘हमारा दोस्ती महाभारत बनाते हुए हुई। वह मुझे पुनीतोस कहते थे और मैं पिंक्स। मैं 2 दिन पहले उनसे उनके घर पर मिला था। मैं काफी शॉक में हूं और मेरे पास शब्द नहीं हैं। उनका बेटा निकितिन मेरे सामने बड़ा हुआ है।’