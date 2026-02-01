Hindustan Hindi News
अमिताभ बच्चन को इस फिल्म के लिए एडवांस में दिए थे 4 करोड़! प्रोड्यूसर का दावा; कभी रिलीज ही नहीं हुई मूवी

संक्षेप:

Feb 01, 2026 02:04 pm ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
प्रोड्यूसर शैलेंद्र सिंह, जिन्होंने पेज 3, ट्रैफिक सिग्नल जैसी नेशनल अवॉर्ड जीतने वाली फिल्मों को फाइनेंस किया है और डायरेक्टर शूजित सरकार की पहली फिल्म यहां भी प्रोड्यूस की है, उन्होंने हाल ही में फिल्म शोबाइट के राइट्स को लेकर अमिताभ बच्चन और शूजीत सरकार के साथ चल रहे विवाद के बारे में बात की। उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने इस मूवी की कहानी को 'जॉनी वॉकर' टाइटल से डेवलेप की थी, जिसे बाद में शूजीत ने शोबाइट नाम दिया। यही नहीं शैलेंद्र ने शूजीत पर आरोप लगाया कि उन्होंने उनकी फिल्म UTV के रॉनी स्क्रूवाला को बेच दी और एक अलग बैनर और टाइटल के तहत फिल्म बनाई, जबकि उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए अमिताभ बच्चन को पहले ही 4 करोड़ रुपये एडवांस में दे दिए थे।

अमिताभ और शूजीत सरकार को लेकर बोले शैलेंद्र

शैलेंद्र सिंह ने हाल ही में सिद्धार्थ कन्नन को अपना इंटरव्यू दिया। इस दौरान बातचीत में शैलेंद्र ने शूजीत सरकार की डायरेक्शनल डेब्यू 'यहां' के बारे में बात की। शैलेंद्र ने शूजीत सरकार की पहली डायरेक्टोरियल फिल्म 'यहां' को सपोर्ट करने की बात याद की। हालांकि, फिल्म को अच्छे रिव्यू मिले, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। इसके बाद उन्होंने 'जॉनी वॉकर' नाम के एक और प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया।

मैंने दिया था इस फिल्म का आइडिया

इसके बाद शैलेंद्र ने आगे कहा, 'मैंने 'जॉनी वॉकर' नाम की एक फिल्म का आइडिया बनाया। हमने उसे अपने ऑफिस में लिखा और अमिताभ बच्चन को पिच किया। वह फिल्म में जॉनी का रोल करने वाले थे। मैं शूजीत को अमिताभ बच्चन से उनके बंगले 'जलसा' में मिलवाने ले गया। मैंने उन्हें अमिताभ बच्चन से मिलवाया और डील भी साइन हो गई। मैंने अमिताभ बच्चन को एक्टिंग के लिए 4 करोड़ रुपये दिए।'

'31 दिसंबर को मेरा एक कॉन्सर्ट था और...'

एडवांस देने के बावजूद, शैलेंद्र ने कहा कि यह जानकर उन्हें झटका लगा कि अमिताभ बच्चन अपनी प्रोडक्शन कंपनी AB Corp के तहत फिल्म बनाना चाहते थे। शैलेंद्र ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, '31 दिसंबर को मेरा एक कॉन्सर्ट था, जहां शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा जैसे बॉलीवुड की सभी बड़ी हस्तियां मौजूद थीं। AB कॉर्प के CEO वहां आए और उन्होंने मुझसे कहा कि 'आपकी फिल्म जॉनी वॉकर को AB Corp प्रोड्यूस करेगी।'

अमिताभ ने 4 करोड़ में किया था कॉन्ट्रैक्ट साइन

शैलेंद्र ने बताया, 'मैं पहले ही फिल्म प्रोड्यूस कर रहा हूं, मैंने मिस्टर बच्चन को फिल्म के लिए एक्टर के तौर पर साइन किया है और उन्हें 4 करोड़ रुपये दिए हैं और कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है। मैं नहीं चाहता कि AB Corp मेरी फिल्म प्रोड्यूस करे। मैं सिर्फ मिस्टर बच्चन को एक एक्टर के रूप में चाहता हूं।'

मैं अमिताभ की वजह से शूजीत को खो दिया

शैलेंद्र ने कहा कि फिल्म के राइट्स छोड़ने से मना करने की बात किसी को पसंद नहीं आई और आखिरकार इसी वजह से उन्हें प्रोजेक्ट गंवाना पड़ा। उन्होंने कहा,'मैंने शूजीत सरकार को हमेशा के लिए अमिताभ बच्चन के हाथों खो दिया। उस दिन से अमिताभ बच्चन के सभी विज्ञापन वही डायरेक्ट करते हैं। मैंने अपनी फिल्म भी खो दी। वह फिल्म जॉनी मस्ताना नाम से रॉनी स्क्रूवाला (प्रोडक्शन हाउस UTV ग्रुप के फाउंडर) ने बनाई थी। इसे शूजीत सरकार ने डायरेक्ट किया था, जिसमें अमिताभ बच्चन और दीया मिर्जा थे। वह फिल्म आज तक रिलीज नहीं हुई। क्यों?'

मैंने अमिताभ से पूछा था ये क्या है?

शैलेंद्र ने बताया, 'हमने एक केस फाइल किया। इंटरनेशनल स्टूडियो ने भी एक केस फाइल किया। फिल्म के खिलाफ कई केस फाइल किए गए। हमारा केस अभी भी चल रहा है और फिर मैं एक बार फ्लाइट में मिस्टर बच्चन से मिला, मैंने उनसे पूछा कि यह क्या है? उन्होंने कुछ नहीं कहा। वह बस मुस्कुराए। वह कुछ भी कहने के लिए बहुत डिग्निफाइड हैं।'

बता दें कि 2012 में कोर्ट द्वारा UTV के पक्ष में फैसला सुनाए जाने के बावजूद शोबाइट कभी रिलीज नहीं हुई। हालांकि, शूजीत सरकार और अमिताभ बच्चन ने पीकू और गुलाबो सिताबो जैसी फिल्मों में साथ काम किया।

