प्रोड्यूसर अशोक पंडित ने कहा- मुझे नसीरुद्दीन शाह पर तरस आता है, वे हीन भावना से जूझ रहे हैं
अशोक पंडित ने जामिया के प्रदर्शनकारी छात्रों का समर्थन करने और 'दिमागी नक्सल' बयान देने वाले नसीरुद्दीन शाह की आलोचना की है। इतना ही नहीं, उन्हें साइकेट्रिस्ट से मिलने की सलाह भी दी है।
प्रोड्यूसर अशोक पंडित ने दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह के 'दिमागी नक्सल' वाले बयान और जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रदर्शनकारी छात्रों का समर्थन करने को लेकर उनकी कड़ी आलोचना की है। दरअसल, जामिया के छात्र अपनी चुनी हुई छात्र यूनियन को बहाल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके लिए छात्र भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं। गौरतलब है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने साल 2006 से छात्र यूनियन पर प्रतिबंध लगा रखा है।
‘नसीरुद्दीन शाह अपशब्द बोलने के आदी हो गए हैं’ - अशोक पंडित
न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए अशोक पंडित कहा, "नसीरुद्दीन शाह की अभद्र भाषा से मुझे कोई हैरानी या आश्चर्य नहीं हुआ है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों, बल्कि पिछले एक साल से वे लगातार बुरा बर्ताव कर रहे हैं और अपशब्द बोलने के आदी हो गए हैं। वे जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं और जिस तरह से अपना चेहरा बिगाड़ते हैं, उससे उनकी कुंठा (फ्रस्ट्रेशन) साफ झलकती है। इसके पीछे कुछ कारण हैं, जिन्हें मैं समझ सकता हूं और मुझे उन पर तरस आता है।"
‘नसीरुद्दीन शाह हर दिन सबके सामने बेनकाब हो रहे हैं’ - अशोक पंडित
उन्होंने आगे कहा, “जब मैं उन्हें कैमरे पर पूरी तरह से बिगड़े हुए और कुंठित देखता हूं, तो लगता है कि वे अपनी कुंठा बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वे जितना ज्यादा अपनी कुंठा बाहर निकालते हैं, उतना ही वे हर दिन सबके सामने बेनकाब होते जा रहे हैं।”
‘जो फिल्में अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, वे उन्हें पसंद नहीं आ रही हैं’ - अशोक पंडित
अशोक पंडित ने आगे कहा, "शायद उनके असुरक्षित महसूस करने का एक कारण यह है कि देश में जो फिल्में अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, वे उन्हें पसंद नहीं आ रही हैं। 'द कश्मीर फाइल्स', 'द केरल स्टोरी' और 'धुरंधर' जैसी फिल्में... ये नैरेटिव उन्हें रास नहीं आते। वे हीन भावना से जूझ रहे हैं। शायद इसीलिए वे इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं।"
‘उन्हें किसी साइकेट्रिस्ट से सलाह लेनी चाहिए’ - अशोक पंडित
उन्होंने आगे कहा, "अंत में, मैं उनसे यही कहूंगा कि उन्हें किसी साइकेट्रिस्ट से सलाह लेनी चाहिए क्योंकि यह उनकी मेंटल हेल्थ पर असर डाल रहा है। कोई भी सामान्य व्यक्ति इस तरह का बर्ताव नहीं करेगा।"
क्या है पूरा मामला?
नसीरुद्दीन शाह ने एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने सरकार पर निशाना साधा था और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU), सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट (SRFTI) और जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों के प्रति अपना समर्थन जताया था। उन्होंने कहा था, “मैं फक्र के साथ कहता हूं, मैं दिमागी नक्सल हूं। दिमागी नक्सल के अलावा पता नहीं क्या-क्या टर्म दिए हैं चौकीदार ने मुझ जैसे लोगों को। एंटी-नेशनल, टुकड़े-टुकड़े गैंग और मालूम नहीं क्या-क्या। टुकड़े-टुकड़े गैंग अगर कोई है इस मुल्क में तो वो ये नाजायज हुकूमत है।”
नसीरुद्दीन शाह ने आगे कहा था, “मैं इस हुकूमत से एक सवाल पूछना चाहता हूं, ‘और क्या-क्या करोगे तुम? हमारे मुल्क के नौजवानों की हिम्मत तोड़ने के लिए, शिक्षा संस्थाओं को बर्बाद करने के लिए और हमारे लोकतंत्र को खतरे में डालने के लिए…कितना करोगे?’ तुम और तुमने जो अपने आसपास बेवकूफों और बेईमानों की पलटन खड़ी की है, उसके साथ कहां तक जाओगे?”
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
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वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
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खासियत और हुनर (Expertise)
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