प्रियंका चोपड़ा के शुरुआती दिनों को याद कर बोले प्रह्लाद कक्कड़- उनकी स्किन खराब थी, हड्डी चौड़ी थी

प्रह्लाद कक्कड़ का कहना है कि प्रियंका चोपड़ा का रंग गहरा था और स्किन अच्छी नहीं था जो उनके लिए उस वक्त नुकसानदायक रहा जब वो इंडस्ट्री में आई थीं। हालांकि उनके हॉलीवुड जाने के फैसले की तारीफ की।

प्रियंका चोपड़ा अपनी सांवली रंगत पर कई बार बात कर चुकी हैं। शुरुआती दिनों में उन्हें अपने रंग की वजह से काफी कुछ झेलना पड़ा है। अब प्रह्लाद कक्कड़ ने बताया है कि कैसे प्रियंका का गहरा और उनकी स्किन का अच्छा ना होना उनके लिए नुकसान पहुंचाने वाला था। प्रियंका देखने में भी मजबूत कद-काठी की थीं तो नाजुक सी लड़की का रोल करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती थी। उन्होंने तारीफ की कि प्रियंका ने सही समय पर हॉलीवुड जाने का फैसला लिया जो कि हर कोई नहीं कर सकता था।

दोस्ताना में कम किया था वजन प्रह्लाद कक्कड़ विकी लालवानी के यूट्यूब चैनल पर प्रियंका चोपड़ा के शुरुआती दिनों पर बात की। प्रह्लाद बोले,'उस वक्त प्रियंका के बड़े नुकसान थे। पहला, वह डार्क (सांवली) थीं। दूसरा- उनकी स्किन नहीं अच्छी थी और अब तक नहीं है। उनकी स्किन पर बहुत मेकअप लगाकर कवर करना पड़ता था। वह स्ट्रॉन्ग दिखने वाली लड़की भी थीं। दोस्ताना में वह जैसी दिखी हैं उसके लिए उन्हें बहुत वजन कम करना पड़ा था। दोस्ताना में वह कमाल की लग रही है। मतलब इसमें तो कोई शक नहीं है। उन्हें इस पर बहुत काम करना पड़ा था क्योंकि वह नाजुक सी दिखने वाली लड़की नहीं हैं।'