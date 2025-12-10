मुंबई आने से पहले प्रियंका चोपड़ा ने दी कपिल शर्मा को चेतावनी, कहा-बेहतर होगा कि आप...

संक्षेप: प्रियंका चोपड़ा जल्द ही एसएस राजामौली की 'वाराणसी' मूवी में नजर आने वाली हैं। इसमें उनके साथ महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन लीड रोल में हैं। इसी बीच प्रियंका ने कपिल शर्मा को सोशल मीडिया पर चेतावनी दे डाली।

ग्लोबल एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा आज बॉलीवुड ही नहीं हॉलीवुड में भी अपनी एक्टिंग का डंका बजा चुकी हैं। उनके लिए एक्टिंग का सफर आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने दम पर अपनी पहचान बनाई। ऐसे में अब वो भारतीय सिनेमा में वापसी के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वो जल्द ही एसएस राजामौली की 'वाराणसी' मूवी में नजर आने वाली हैं। इसमें उनके साथ महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन लीड रोल में हैं। इसी बीच प्रियंका ने कपिल शर्मा को सोशल मीडिया पर चेतावनी दे डाली। आइए जानते हैं क्यों और किस लिए...

प्रियंका ने दी कपिल को चेतावनी दरअसल, प्रियंका चोपड़ा ने भारत आने से पहले अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया। इसी पोस्ट के साथ ही प्रियंका ने कॉमेडी किंग कपिल शर्मा को चेतावनी दे, लेकिन मजाक में। प्रियंका ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, "कपिल शर्मा आप तैयार रहें। #Mumbai #Thegreatindiankapilshow।" इसके अलावा प्रियंका ने एक और स्टोरी शेयर की, जिसमें लिखा, 'मुंबई मेरी जान'।

बॉस लुक में नजर आईं प्रियंका बता दें कि प्रियंका चोपड़ा मुंबई पहुंच चुकी हैं। ऐसे में एयरपोर्ट से प्रियंका एक वीडियो सामने आया है। एयरपोर्ट वीडियो में प्रियंका का लुक देखने लायक था। देखते ही देखते प्रियंका का लुक इंटरनेट पर वायरल हो गया। इस दौरान प्रियंका ने क्रीम कलर की टी-शर्ट के साथ ग्रे पैंट कैरी किया। इसके साथ उन्होंने ब्लैक कलर की लेदर की जैकेट और एक कैप पहना जो उन पर काफी सूट कर रहा था। साथ ही एक्ट्रेस ने एक बड़ा हैंड बैक भी पकड़ा था। प्रियंका का ये लुक फैंस को काफी पसंद आ रहा है।