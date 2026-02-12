प्रियंका की वाराणसी बनी भारत की सबसे महंगी फिल्म, जानें कितना है बजट
प्रिंयका चोपड़ा की फिल्म वाराणसी भरातीय सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म होने वाली है। फिल्म का कंफर्म बजट लगभग 1361 करोड़ है। वाराणसी से प्रियंका चोपड़ा इंडियन सिनेमा में छह साल बाद वापसी करेंगी।
भव्य और शानदार फिल्में बनाने के लिए मशहूर, डायरेक्टर एसएस राजामौली इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म वाराणसी को लेकर चर्चा में हैं। एसएस राजामौली की फिल्म वाराणसी भी उनकी बाकी की फिल्मों की तरह भव्य और शानदार होने वाली है। इस फिल्म के बजट को लेकर लंबे समय से लोग अटकलें लगाई जा रही थीं। अब फिल्म का बजट कंफर्म हो गया है। फिल्म का बजट 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर है।
कितना है वाराणसी का बजट?
वैरायटी संग प्रिंयका चोपड़ा की खास बातचीत में फिल्म का बजट कंफर्म हुआ है। एसएस राजामौली की तेलुगु भाषा की फिल्म का बजट 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 1361 करोड़ रुपये) है। इस बजट के साथ यह फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म बन गई है।
एसएस राजामौली की पिछली ब्लॉकबस्टर फिल्म आरआरआर की बात करें तो boxofficeindia.com के मुताबिक, उस फिल्म का बजट 550 करोड़ था। RRR साल 2022 में रिलजी हुई थी।
प्रियंका चोपड़ा की 6 साल बाद इंडियन सिनेमा में वापसी
फिल्म वाराणसी से प्रियंका चोपड़ा इंडियन स्क्रीन पर 6 साल बाद वापसी करने वाली हैं। इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा के साथ महेशा बाबू, प्रकाश राज और पृथ्वीराज सुकुमारन जैसे कलाकार नजर आएंगे। यह फिल्म 7 अप्रैल, 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है।
इससे पहले द स्काई इज पिंक में नजर आई थीं प्रियंका चोपड़ा
इससे पहले प्रियंका चोपड़ा साल 2019 में रिलीज हुई फिल्म द स्काई इज पिंक में नजर आई थीं। द स्काई इज पिंक बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। द स्काई इज पिंक का बजट 42 करोड़ था। वहीं, फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 23.56 करोड़ (ग्रॉस कलेक्शन) की कमाई की थी। प्रियंका चोपड़ा की इस फिल्म में उनके साथ फरहान अख्तर नजर आए थे। फिल्म को सोनाली बोस ने डायरेक्ट किया है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
