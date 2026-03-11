बेटी मालती का पीछा करने लगा था अजनबी, प्रियंका चोपड़ा बोलीं- नहीं चाहती कि वह इंसानों से डरे
प्रियंका चोपड़ा ने अपनी सिक्योरिटी टाइट की है, यह बात बीते दिनों चर्चा में थी। अब उन्होंने एक घटना बताई है जिसकी वजह से वह बेटी की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गईं। प्रियंका ने बताया कि एक अजनबी ने मालती को फॉलो किया था।
प्रियंका चोपड़ा अपनी बेटी मालती मैरी जोनस की की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने सिक्योरिटी हायर की है ताकि बिना इजाजत कोई तस्वीरें या वीडियो ना रिकॉर्ड करे। एक पॉडकास्ट के दौरान प्रियंका ने बताया कि उन्हें कब लगा कि सिक्योरिटी होनी चाहिए। पीसी ने बताया कि एक बार मालती स्कूल से लौटी तो एक अजनबी वीडियो बनाते हुए घर तक आ गया था। वह चाहती हैं कि बेटी इंसानों से डरे नहीं।
प्रियंका नहीं चाहतीं कि लोग उन्हें पहचानें
प्रियंका चोपड़ा नॉट स्किनी बट नॉट फैट पॉडकास्ट में थीं। वहां उन्होंने बताया कि वह और निक बड़ी होती मालती की पहचान क्यों छिपाना चाहते हैं। प्रियंका बोलीं, 'वह जैसे-जैसे बड़ी हो रही है, हमने थोड़ा सा बदलाव शुरू किया है। वह बहुत घूमती-फिरती है इसलिए हम चाहते हैं जितना हो सके लोग से ना पहचानें। उसके लिए यह सामान्य बात है लेकिन लोग उसे लेकर उत्सुक रहेंगे। मैं नहीं चाहती कि वह जिन लोगों से मिले उनकी वजह से इंसानों से डरे, उन्हें जज करे या शक करे क्योंकि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। उसका जागरूक होना ठीक है लेकिन चॉइस की समझ होनी चाहिए, मुझे लगता है कि यह जरूरी होगा।'
मालती के पीछे घर तक पहुंच गया था अजनबी
प्रियंका ने बताया कि उन्होंने बाहर जाने के लिए सिक्योरिटी हायर करने का फैसला क्यों लिया। प्रियंका बोलती हैं, 'हमने सिक्योरिटी रखी है ताकि बिना सहमति के कोई हमारी रिकॉर्डिंग ना करे क्योंकि ऐसा बहुत होता है। मुझे हमेशा लगता है कि मैंने पब्लिक लाइफ चुनी है जब बच्चों की बात आती है तो हम बीते 10-20 साल से सीख रहे हैं कि अगले 10-15 साल में उनके लिए जिंदगी कैसी होगी। इसलिए मुझे लगता है कि अवेयरनेस और सेफ्टी जरूरी है।' प्रियंका ने बातचीत के दौरान बताया कि एक बार एक अजनबी मालती को स्कूल से फॉलो करता चला आया था और उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था।
काफी परेशान रहे निक-प्रियंका
प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की बेटी मालती प्रीमच्योर बेबी हैं। वह जब पैदा हुई तो उसकी हालत खराब थी। निक जोनस ने जे शेट्टी के पॉडकास्ट में बताया था कि उनकी बेटी डॉक्टर के बताय समय से पहले पैदा हो गई थी। जब पैदा हुई तो उसका रंग पर्पल था। प्रियंका और निक शिफ्ट में 12-12 घंटे हॉस्पिटल में बिताते थे। दोनों ने साढ़े तीन महीने अस्पताल में बिताए थे। इसके बाद मालती का वजन बढ़ा और इसके बाद वह घर लाई जा सकी।
लेखक के बारे में
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड, साउथ मूवीज़ और टीवी रियलिटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
