प्रियंका चोपड़ा को निक जोनस देते हैं बॉलीवुड की गॉसिप, जानें प्यार से क्या कहकर बुलाती हैं पीसी
प्रियंका चोपड़ा के पति निक जोनस भारत के नैशनल जीजू हैं। उन्हें इंडिया से जुड़ी हर चीज में इंट्रेस्ट है, वो चाहे यहां के त्योहार हों या बॉलीवुड गॉसिप। प्रियंका ने उनके कई राज खोले हैं।
प्रियंका चोपड़ा के पति निक जोनस को अपनी बीवी ही नहीं बल्कि उनके देश से भी प्यार है। वह अक्सर बॉलीवुड के गानों पर रील्स डालते हैं। इतना ही नहीं वह फिल्म इंडस्ट्री की गॉसिप पर भी पूरी नजर रखते हैं। यह सीक्रेट खुद प्रियंका और निक ने जोनस ब्रदर्स के पॉडकास्ट पर खोला। निक ने बताया कि प्रियंका भले चूक जाएं लेकिन उन्हें पता रहता है कि किसका-किससे ब्रेकअप हुआ। वहीं प्रियंका ने बातों-बातों में उन्हें उस नाम से भी बुलाया जो निक को प्यार से कहकर बुलाती हैं।
निक एंजॉय करते हैं गॉसिप
निक और प्रियंका हे जोनस पॉडकास्ट में थे। वहां उन्होंने बताया कि प्रियंका से आठ साल की शादी में जिस चीज का उन्हें सबसे ज्यादा मजा आता है वो है बॉलीवुड गॉसिप। प्रियंका इस बात पर सहमति जताती हैं कि उन्हें सिलेब्स के ब्रेकअप के अपडेट और गॉसिप निक से मिलते हैं। पीसी बोलती हैं, 'यह सच है। इन्हें वो भी पता होता है जो मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता होता कि किसने कब किससे ब्रेकअप किया, निक ही मुझे हमेशा बताते हैं।'
प्रियंका को यूं मिलते हैं अपडेट्स
प्रियंका आगे बोलती हैं 'ऐसा होता है कि मैं किसी को टेक्स्ट कर रही होती हूं तो मैं लिखने जाऊंगी, 'हे फलां-फलां को मेरा प्यार देना।' तब निक टोकेंगे, नहीं, उनका ब्रेकअप हो गया। मुझे लगता है, ओह, थैंक यू।'
छिपकर फॉलो करते हैं अकाउंट्स
केविन ने पूछा कि निक को ये सारे अपडेट्स कहां से मिलते हैं, इस पर निक हंसकर बोलते हैं, 'मैं नाम नहीं ले सकता, ये हमारे दोस्त हैं। कुछ अकाउंट्स हैं जिन्हें मैं छिपकर फॉलो करता हूं। मैं नहीं बताऊंगा कि कौन से।'
निक को क्या कहकर बुलाती हैं प्रियंका
प्रियंका चोपड़ा ने पॉडकास्ट में निक को उनके सीक्रेट नेम्स से भी बुलाया जो उन्होंने प्यार से दिया है। प्रियंका निक को गागा और बाबू बोलती हैं। उन्होंने बताया है कि उन्हें पैम्पर किया जाना पसंद है। छोटी-छोटी बातों पर निक को बोलती हैं, जैसे बाबू रिमोट काम नहीं कर रहा है। प्रियंकी की बेटी मालती ने भी निक को गागा नाम से बुलाती हैं।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
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