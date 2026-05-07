प्रियंका चोपड़ा ने अपनी ही फिल्म के गाए ये 5 गाने, इस सुपरहिट सॉन्ग में फरहान अख्तर ने दिया था साथ
प्रियंका के बारे में बता दें कि वह आखिरी बार 'द स्काई इज पिंक' में नजर आई थीं। इसके बाद उन्होंने कोई हिंदी फिल्म नहीं की। वह हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स ही कर रही थीं। हालांकि अब वह फिल्म 'वाराणसी' के जरिए भारतीय फिल्म में कमबैक कर रही हैं।
ग्लोबल एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा आज बॉलीवुड ही नहीं हॉलीवुड में अपनी एक्टिंग का दम दिखा रही हैं। अपने करियर में प्रियंका ने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। यहीं, नहीं प्रियंका ने कई अवॉर्ड्स भी अपने नाम किए हैं। लेकिन आप किया आप जानते हैं अपनी दमदार एक्टिंग के साथ प्रियंका चोपड़ा ने अपनी ही कई फिल्मों में अपनी आवाज भी दी हैं। जी हां, आज हम आपको देसी गर्ल यानी प्रियंका की उन फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके गाने खुद उन्होंने ने गाए। तो चलिए जानते हैं उन गानों की लिस्ट...
चाओरो
प्रियंका चोपड़ा ने अपनी फिल्म 'मैरी कॉम' का गाना 'चाओरो' को अपनी आवाज दी है। ये एक यह एक लोरी है, जिसे प्रियंका ने खुद गाया है और यह उनका पहला हिंदी फिल्मी गाना था, जिसे उन्होंने रिकॉर्ड किया।
दिल धड़कने दो
प्रियंका चोपड़ा ने 2015 की फिल्म 'दिल धड़कने दो' का टाइटल ट्रैक खुद गाया है। उन्होंने फरहान अख्तर के साथ मिलकर यह पेपी, ब्रॉडवे-शैली का रॉक एंड रोल नंबर गाया।
इन माय सिटी
यही नहीं प्रियंका ने अपना सिंगल गाना 'इन माय सिटी' से काफी सुर्खियां बटोरी। उनके इस गाने को काफी पसंद किया गया। ये प्रियंका का पहला सिंगल 'इन माय सिटी' गाना है।
बाबा
बॉलीवुड की 'देसी गर्ल' प्रियंका चोपड़ा अपनी मराठी फिल्म 'वेंटिलेटर' के लिए एक गाना गया है। हिंदी और अंग्रेजी में अपनी सिंगिंग से जलवा बिखेर चुकी प्रियंका ने अपनी पहली मराठी फिल्म 'वेंटिलेटर' का 'बाबा' सॉन्ग गाया। इस मूवी में आशुतोष गोवारिकर मुख्य भूमिका में हैं।
प्रियंका करने वाली हैं कमबैक
प्रियंका के बारे में बता दें कि वह आखिरी बार 'द स्काई इज पिंक' में नजर आई थीं। इसके बाद उन्होंने कोई हिंदी फिल्म नहीं की। वह हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स ही कर रही थीं। हालांकि अब वह फिल्म 'वाराणसी' के जरिए भारतीय फिल्म में कमबैक कर रही हैं। इस तेलुगु फिल्म को एस एस राजामौली डायरेक्ट कर रहे हैं और प्रियंका के साथ महेश बाबू लीड रोल में हैं।
सोशल मीडिया पर एक्टिव
बता दें कि प्रियंका चोपड़ा प्रोफेशनल लाइफ के साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोरती हैं। वो अक्सर अपनी फैमिली वेकेशन की तस्वीरें फैंस संग शेयर करती हैं। फैंस भी प्रियंका की इन तस्वीरों को काफी पंसद करते हैं। निक जोनस संग उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर आते ही वयरल हो जाती हैं। साथ ही एक्ट्रेस अपनी बेटी मालती को भी पूरा टाइम देती हैं। फैंस को अब प्रियंका की फिल्म 'वाराणसी' के रिलीज का बेसब्री से इंतजार है।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।