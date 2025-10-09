प्रियंका चोपड़ा ने लगाई करवाचौथ की मेहंदी, हाथ पर लिखा निक का वो नाम जो आप भी नहीं जानते होंगे

प्रियंका चोपड़ा के हाथों पर निक जोनस के नाम की मेहंदी लग चुकी है और वह जोरशोर से करवाचौथ की तैयारी कर रही हैं। उनके साथ बेटी मालती ने भी प्यारी सी मेहंदी लगाई है। देसी गर्ल के हाथ में उनके पति का नाम भी है।

चोपड़ा भले ही विदेश में रह रही हैं, लेकिन दिल से पूरी देसीगर्ल हैं। यह बात वह समय-समय पर साबित करती रहती हैं। करवाचौथ से पहले उन्होंने अपने हाथों में मेहंदी लगवाई और इसमें अपने पतिदेव का नाम भी लिखवाया। इंट्रेस्टिंग बात ये है कि इस मेहंदी में निक का नाम हिंदी में लिखा है और ये वो नाम है जो कम लोग जानते हैं।

प्रियंका के साथ मालती ने भी लगवाई मेहंदी प्रियंका चोपड़ा फेस्टिव मोड में आ चुकी हैं। उन्होंने अपने हाथों पर करवाचौथ की मेहंदी सजाकर इसकी स्टोरी भी लगा दी है। पीसी के साथ उनकी बेटी मालती के हाथों में भी मेहंदी लगी है। उन्होंने दोनों के हाथों की प्यारी सी तस्वीर पोस्ट की है। प्रियंका ने सिंपल बेल और जूलरी मिक्स मेहंदी लगवाई है। इसमें हिंदी में निकोलस लिखा है। बता दें कि उनके पति निक जोनस का नाम निकोलस जेरी जोनस है, जो कि कम लोग जानते हैं। वहीं मालती के बैक हैंड पर सुंदर सा फूल और एक बटरफ्लाई बनी है।