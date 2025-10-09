Priyanka chopra shows her karva Chauth mehndi written nick Jonas name in hindi प्रियंका चोपड़ा ने लगाई करवाचौथ की मेहंदी, हाथ पर लिखा निक का वो नाम जो आप भी नहीं जानते होंगे, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडPriyanka chopra shows her karva Chauth mehndi written nick Jonas name in hindi

प्रियंका चोपड़ा ने लगाई करवाचौथ की मेहंदी, हाथ पर लिखा निक का वो नाम जो आप भी नहीं जानते होंगे

प्रियंका चोपड़ा के हाथों पर निक जोनस के नाम की मेहंदी लग चुकी है और वह जोरशोर से करवाचौथ की तैयारी कर रही हैं। उनके साथ बेटी मालती ने भी प्यारी सी मेहंदी लगाई है। देसी गर्ल के हाथ में उनके पति का नाम भी है।

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तानThu, 9 Oct 2025 03:14 PM
share Share
Follow Us on
प्रियंका चोपड़ा ने लगाई करवाचौथ की मेहंदी, हाथ पर लिखा निक का वो नाम जो आप भी नहीं जानते होंगे

चोपड़ा भले ही विदेश में रह रही हैं, लेकिन दिल से पूरी देसीगर्ल हैं। यह बात वह समय-समय पर साबित करती रहती हैं। करवाचौथ से पहले उन्होंने अपने हाथों में मेहंदी लगवाई और इसमें अपने पतिदेव का नाम भी लिखवाया। इंट्रेस्टिंग बात ये है कि इस मेहंदी में निक का नाम हिंदी में लिखा है और ये वो नाम है जो कम लोग जानते हैं।

प्रियंका के साथ मालती ने भी लगवाई मेहंदी

प्रियंका चोपड़ा फेस्टिव मोड में आ चुकी हैं। उन्होंने अपने हाथों पर करवाचौथ की मेहंदी सजाकर इसकी स्टोरी भी लगा दी है। पीसी के साथ उनकी बेटी मालती के हाथों में भी मेहंदी लगी है। उन्होंने दोनों के हाथों की प्यारी सी तस्वीर पोस्ट की है। प्रियंका ने सिंपल बेल और जूलरी मिक्स मेहंदी लगवाई है। इसमें हिंदी में निकोलस लिखा है। बता दें कि उनके पति निक जोनस का नाम निकोलस जेरी जोनस है, जो कि कम लोग जानते हैं। वहीं मालती के बैक हैंड पर सुंदर सा फूल और एक बटरफ्लाई बनी है।

निक-प्रियंका हैं क्यूट कपल

प्रियंका निक के साथ मिलकर सारे भारतीय त्योहार सेलिब्रेट करती हैं। इनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी डालती हैं। निक और प्रियंका को लोगों को कपल गोल देते रहते हैं। हाल ही में प्रियंका ने एक क्लिप पोस्ट की थी जिसमें निक उनकी चोटी कर रहे थे। इस रील को साढ़े छह लाख से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है जिसमें कियारा आडवाणी भी हैं।

Priyanka Chopra Nick Jonas

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।