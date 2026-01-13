Hindustan Hindi News
बॉलीवुड
प्रियंका चोपड़ा ने गोल्डन ग्लोब्स में जाने से पहले ट्राई किया था दादी मां का ये नुस्खा



संक्षेप:

प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की गोल्डन ग्लोब्स की केमिस्ट्री उनके फैन्स को काफी पसंद आ रही है। इस बीच पीसी ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वह इस इवेंट में जाने से पहले की रिकॉर्डिंग दिखाती हैं। इसमें उन्होंने दादियों का नुस्खा भी याद किया है।

Jan 13, 2026 01:08 pm ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
प्रियंका चोपड़ा ने 83वें गोल्डन ग्लोब्स इवेंट की फोटोज और वीडियोज खूब वायरल हैं। अब उन्होंने इस इवेंट का बिहाइंड द सीन वीडियो पोस्ट किया है। प्रियंका इसमें तैयार होती दिख रही हैं। स्टाफ से बातें कर रही हैं। प्रियंका का नरेशन इंग्लिश में है। इस बीच वह हिंदी का एक डायलॉग बोलती हैं जो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। प्रियंका की आंख से पानी आ रहा होता है और इसे ठीक करने के लिए वह दादियों को याद करती हैं।

निक के साथ इवेंट्स में आता है मजा

वीडियो में प्रियंका बोलती हैं, 'मुझे निक के साथ ऐसे इवेंट्स करना बहुत पसंद है। साथ में हम बहुत मजे करते हैं। इसलिए मैं अपने पति के साथ डेट नाइट पर जाने के लिए काफी एक्साइटेड हूं।' वह अपने पति के साथ मजे करती हैं। इसके बाद प्रियंका का डिओर का गाउन आता है। निक और प्रियंका रेडी होते हैं। प्रियंका देर रात तक जागती हैं और बताती हैं कि अगले दिन उन्हें बहुत सुबह उठना है। प्रियंका सुबह की झलक दिखाती हैं और बताती हैं कि नींद पूरी नहीं हुई।

क्रिसमस के बाद पहला इवेंट

तैयार होते वक्त प्रियंका बोलती हैं, आज स्टेज पर एक स्पोर्ट्स जोक बोलना है, मुझे खुद को तसल्ली देनी पड़ेगी। प्रियंका हेयरवॉश करती और खिलखिलाती दिखती हैं। वह हेयर स्टाइलिंग करते वक्त बोलती हैं क्रिसमस से अब तक मैं अपने परिवार के सिवाय किसी से नहीं मिली। प्रियंका बताती हैं कि अब वह ग्लोब्स में जाएंगी। इसके बाद प्रियंका का फोटो सेशन होता है। वह निक के साथ पोज देती हैं।

जब दादी को किया याद

प्रियंका बोलती हैं, 'मेरी आंख से पानी आना बंद नहीं हो रहा लेकिन मुझे लगता है कि यह ठीक हो जाएगा। मेरे पास मेरा ट्रस्टेड टिश्यू है।' प्रियंका टिशू से आंख का कॉर्नर दबाती हैं। फिर बोलती हैं, 'हमारी दादियों ने अच्छा सिखाया है।'

लोगों ने किए ऐसे-ऐसे कमेंट्स

प्रियंका के पूरे वीडियो में लोगों को दादी वाला पार्ट बहुत पसंद आ रहा है। उनके एक फॉलोअर ने लिखा है, हमारी दादियों ने अच्छा सिखाया है, हां मैम। एक कमेंट है, ओह लास्ट में वो हिंदी तड़का। एक ने लिखा है, दादी रिफरेंस तो ग्रेट ऑफ ऑल टाइम है। एक और कमेंट है, मुझे बिहाइंड द सीन वीडियोज पसंद हैं।

