मौसी बनी प्रियंका चोपड़ा ने बहन परिणीती-राघव को भेजी पेरेंट्स बनने की बधाई, चाचा-चाची को किया टैग

मौसी बनी प्रियंका चोपड़ा ने बहन परिणीती-राघव को भेजी पेरेंट्स बनने की बधाई, चाचा-चाची को किया टैग
संक्षेप: बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने बहन परिणीती के मां बनने पर खुशी जाहिर की है। एक्ट्रेस ने पोस्ट शेयर करते हुए पूरे चोपड़ा परिवार को इस नन्हें मेहमान के आने पर बधाई भेजी। परिणीती और राघव के घर बेटे का जन्म हुआ है।
बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीती चोपड़ा और पॉलिटिशियन राघव चड्ढा एक प्यारे से बेटे के पिता बन गए हैं। रविवार शाम कपल की तरफ से पोस्ट शेयर किया गया था। इस खुशखबरी के बाद दोनों ही परिवार में खुशी का माहौल है। इस खुशी में एक्ट्रेस मौसी प्रियंका चोपड़ा भी शामिल हुईं और उन्होंने पोस्ट अपने अकाउंट पर शेयर करते हुए अपने परिवार को घर में नए सदस्य के आने की बधाइयां दी। एक्ट्रेस ने अपनी चाची और चाचा जी को टैग करते हुए नाना नानी बनने की बधाई दी है।
प्रियंका ने भेजी बधाई
मौसी प्रियंका चोपड़ा ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर परिणीति और राघव की अनाउंसमेंट पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, “बधाई हो।” प्रियंका ने अपने चाची और चाचा जी रीना और पवन चोपड़ा को भी टैग किया और पूरे परिवार को प्यार भेजा है। परिणीति और राघव ने इंस्टाग्राम पर एक प्यारा नोट शेयर कर बेटे के आने की जानकारी दी। पोस्ट में उन्होंने लिखा, “ आखिरकार आ ही गया! हमारा प्यारा बेटा। पहले हम एक-दूसरे के साथ थे, अब हमारे पास सब कुछ है।” उनकी इस पोस्ट पर सेलेब्स और फैंस ने बधाइयों की झड़ी लगा दी।
शादी
बता दें, परिणीति और राघव ने मई 2023 में दिल्ली के कपूरथला हाउस में सगाई की थी और सितंबर में उदयपुर के लीला पैलेस में शादी रचाई थी। कुछ समय पहले राघव ने द ग्रेट इंडियन कपिल शो पर मजाकिया अंदाज में कहा था कि दोनों जल्द खुशखबरी देंगे। और अब वह गुड न्यूज सच में आ चुकी है। दोनों ने शादी के एक साल बाद अपने बेटे का स्वागत किया है। दोनों परिवार नन्हें मेहमान के आने से खुश है।
