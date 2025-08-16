बाजीराव मस्तानी में प्रियंका चोपड़ा का रोल करना चाहती थी ये एक्ट्रेस, संजय लीला से की थी मुलाकात

साल 2015 में संजय लीला भंसाली की फिल्म बाजीराव मस्तानी रिलीज हुई थी। पर क्या आप जानते हैं संजय लीला भंसाली पहले पूरी अलग कास्ट के साथ इस फिल्म पर काम कर रहे थे, लेकिन तब वो फिल्म नहीं बन पाई थी।

संजय लीला भंसाली की फिल्म बाजीराव मस्तानी साल 2015 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादोकोण औरव रणवीर सिंह अहम भूमिका में नजर आए थे। पर क्या आप जानते हैं इस फिल्म को संजय लीला भंसाली पहले पूरी अलग कास्ट के साथ बना रहे थे। लेकिन उस वक्त ये फिल्म नहीं बन पाई थी।

ईशा कोपिकर चाहती थीं प्रियंका वाला रोल संजय लीला की बाजीराव मस्तानी में प्रियंका चोपड़ा का रोल ईशा कोपिकर करना चाहती थीं। खुद ईशा ने इस बात का खुलासा किया। ईशा ने जूम के साथ खास बातचीत में बताया कि संजय लीला भंसाली पहले इस फिल्म को पूरी अलग कास्ट के साथ बना रहे थे और वो चाहती थीं कि प्रियंका चोपड़ा का रोल उन्हें मिले।

पूरी अलग कास्ट के साथ बन रही थी बाजीराव मस्तानी ईशा कोपिकर ने कहा, “मैं संजय सर से बाजीराव मस्तानी की कास्टिंग के दौरान मिली थी, जब वो सालों पहले दूसरी कास्ट के साथ ये फिल्म बना रहे थे। तब वो फिल्म नहीं बन पाई, और उन्होंने कास्टिंग पूरी कर ली थी। बाद में आखिरकार उन्होंने वो फिल्म बनाई। ये बाजीराव मस्तानी के रिलीज से 15 साल पहले हुआ था। तब मैं नई थी।”

ईशा कोपिकर ने कहा कि संजय लीला भंसाली ने उन्हें रोल ऑफर नहीं किया था, लेकिन वो फिल्म में काशीबाई (जो प्रियंका चोपड़ा ने निभाया) के किरदार के लिए उनसे मिलने गई थीं।