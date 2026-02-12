'कोई मुझे मारने वाला...', प्रियंका चोपड़ा ने बताया कि उन्हें क्यों पड़ती है सिक्योरिटी की जरूरत?

संक्षेप: प्रियंका चोपड़ा इन दिनों अपनी अपमिंग मूवी 'वाराणसी' को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। एसएस राजामौली की इस फिल्म के साथ प्रियंका चोपड़ा पूरे 7 साल के बाद बॉलीवुड में वापसी करती नजर आएंगी। फिल्म वाराणसी में वह फीमेल लीड रोल प्ले करती नजर आएंगी।

ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड ही नहीं, बल्कि हॉलीवुड में अपनी दमदार एक्टिंग का दम दिखाया है। अपने करियर में प्रियंका ने 'बर्फी', 'बाजीराव मस्तानी' और 'अग्नीपथ' जैसी सुपरहिट फिल्में दी हैं। वहीं, इन दिनों अपनी अपमिंग मूवी 'वाराणसी' को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। एसएस राजामौली की इस फिल्म के साथ प्रियंका चोपड़ा पूरे 7 साल के बाद बॉलीवुड में वापसी करती नजर आएंगी। फिल्म वाराणसी में वह फीमेल लीड रोल प्ले करती नजर आएंगी। ऐसे में अब प्रियंका चोपड़ा ने बताया कि उन्हें सिक्योरिटी की जरूरत क्यों है?

इस वजह से प्रियंका के साथ होते हैं बॉडीगार्ड Variety से बात करते हुए प्रियंका ने बताया कि हाल ही में वो कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्स में हुए 83वें गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स का हिस्सा बनीं। इस दौरान उनके साथ बॉडीगार्ड थे। प्रियंका ने बताया कि उनकी सिक्योरिटी टीम जानती है कि उन्हें अच्छा लगता है जब लोग आकर उनसे बात करते हैं। उन्होंने कहा, 'और वे (गार्ड) जानते हैं कि लोग मुझसे बात करने आते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है जैसे कोई भी मेरे पास आए और फोटो खींचे। बस मेरे बॉडीगार्ड यह देखने के लिए वहां थे कि हमारी बिना हमारी इजाजत के रिकॉर्डिंग न हो।'

लोग बिना इजाजत क्लिक कर लेते हैं तस्वीरें प्रियंका ने आगे कहा, 'मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि सबके पास सेलफोन हैं। ऐसा अक्सर होता है, खासकर मेरी बेटी के साथ। हम पार्क में होते हैं या आइसक्रीम खा रहे होते हैं, और अचानक इस दौरान की तस्वीरें मुझे यह ऑनलाइन दिख जाता है। मेरी सिक्योरिटी इसी वजह से है। वरना, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। कोई मुझे मारने वाला नहीं है।'

बेटी संग शेयर करती हैं खास तस्वीरें प्रियंका अक्सर अपनी बेटी, मालती मैरी चोपड़ा जोनास के साथ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तस्वीरें शेयर करती हैं। हालांकि, वह अपनी बेटी का चेहरा हमेशा ही एडिट करके या इमोजी से ढककर शेयर करती हैं। हालांकि, एक्टर ने पहले इंस्टाग्राम और अपने दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मालती का चेहरा दिखाया था।