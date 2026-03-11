Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

प्रियंका ने क्यों किया भारत छोड़कर हॉलीवुड जाने का फैसला, कहा- मुझे गंदगी में रहना पसंद नहीं, क्योंकि..

Mar 11, 2026 05:46 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share

Priyanka Chopra: प्रियंका चोपड़ा ने एक पॉडकास्ट के साथ बातचीत में बताया है कि क्यों उन्होंने भारत छोड़कर हॉलीवुड जाने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि उस वक्त बहुत कम लोग भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे।

प्रियंका ने क्यों किया भारत छोड़कर हॉलीवुड जाने का फैसला, कहा- मुझे गंदगी में रहना पसंद नहीं, क्योंकि..

ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा ने आखिरकार उस राज से पर्दा उठा दिया है कि क्यों उन्होंने अपने करियर के पीक पर हॉलीवुड का रुख कर लिया। एक पॉडकास्ट को दिए एक इंटरव्यू में प्रियंका ने बॉलीवुड के उस मुश्किल दौर को याद किया जब उन्होंने आगे बढ़ जाने का फैसला लिया था। प्रियंका ने कहा कि उनका मानना है कि जिंदगी में सफर कभी आसान नहीं होता, हर किसी की अपनी लड़ाइयां होती हैं। एक्ट्रेस ने साफ शब्दों में कहा कि वह उन लोगों में से नहीं हैं जो एक ही जगह पर रुके रहें, खासकर उस वक्त जब वहां का माहौल उनके हक में नहीं हो।

'मुझे गंदगी में रहना पसंद नहीं है, क्योंकि..'

प्रियंका चोपड़ा ने 'नॉट स्किनी बट नॉट फैट' के साथ बातचीत में कहा, 'मुझे गंदगी में रहना पसंद नहीं है, क्योंकि फिर आपको उस गंध की आदत पड़ जाती है।' प्रियंका ने कहा कि वह हालात के हिसाब से खुद को बदलने में यकीन रखती हैं। एक्ट्रेस ने कहा कि जब जिंदगी मुश्किल हो जाती है, तो हमें खुद को संभालना चाहिए, धूल झाड़कर खड़े होना चाहिए। दुख को महसूस करना चाहिए और फिर नई दिशा में आगे बढ़ जाना चाहिए। प्रियंका चोपड़ा ने माना कि जब वह हॉलीवुड गईं, तो उनके लिए कोई बना-बनाया रास्ता नहीं था, लेकिन उन्हें अपनी मेहनत और टैलेंट पर पूरा भरोसा था। वह किसी भी फिल्ममेकर या को-एक्टर के सामने डटकर खड़ी हो सकती थीं।

ये भी पढ़ें:बेटी मालती का पीछा करने लगा था अजनबी, प्रियंका चोपड़ा बोलीं- नहीं चाहती कि वह…

भारत में एक लिमिट फील होने लगी थी

प्रियंका ने बताया कि जब वह भारत में काम कर रही थीं तो उन्हें एक लिमिट फील होने लगी थी। वह देखना चाहती थीं कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में क्या संभावनाएं हैं। उस वक्त हॉलीवुड के पॉप कल्चर में ऐश्वर्या राय बच्चन और मिंडी कलिंग जैसे बहुत कम इंडियन एक्टर्स थे जो भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे। प्रियंका को हमेशा यह सवाल परेशान करता था कि भारतीयों का रिप्रजेंटेशन इतना कम क्यों है? उन्होंने कहा, ‘मैं कॉम्पिटिटिव स्वभाव की हूं। मैं देखना चाहती थी कि वहां मेरे लिए क्या मौके हैं।’

ये भी पढ़ें:प्रियंका ने च्युइंग गम से चिपकाई थी शर्ट, कैब में खुद छेद ली थी अपनी नाभि

प्रियंका चोपड़ा की वाराणी का इंतजार

एक्ट्रेस की इसी जरूरत और सोच ने उन्हें सीमाओं के परे निकलने और कुछ नया करने के लिए मोटिवेट किया। वर्कफ्रंट की बात करें तो प्रियंका चोपड़ा हाल ही में फिल्म 'द ब्लफ' में नजर आई हैं। यह फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है। इस फिल्म को रूसो ब्रदर्स ने प्रोड्यूस किया है। इसके अलावा वह जल्द ही दिग्गज डायरेक्टर एसएस राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' में दिखाई देंगी। इस फिल्म में उनके साथ साउथ सुपरस्टार महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन भी लीड रोल में होंगे।

ये भी पढ़ें:इंप्रोवाइज्स था 'बाहुबली' का यह सीन, केके ने बताया राजामौली का सीक्रेट
Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar

परिचय और अनुभव

पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।


पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।


करियर का सफर

पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।


एंटरटेनमेंट और विजन

मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।


विशेषज्ञता

बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग

और पढ़ें
Priyanka Chopra

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।