प्रियंका ने क्यों किया भारत छोड़कर हॉलीवुड जाने का फैसला, कहा- मुझे गंदगी में रहना पसंद नहीं, क्योंकि..
Priyanka Chopra: प्रियंका चोपड़ा ने एक पॉडकास्ट के साथ बातचीत में बताया है कि क्यों उन्होंने भारत छोड़कर हॉलीवुड जाने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि उस वक्त बहुत कम लोग भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे।
ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा ने आखिरकार उस राज से पर्दा उठा दिया है कि क्यों उन्होंने अपने करियर के पीक पर हॉलीवुड का रुख कर लिया। एक पॉडकास्ट को दिए एक इंटरव्यू में प्रियंका ने बॉलीवुड के उस मुश्किल दौर को याद किया जब उन्होंने आगे बढ़ जाने का फैसला लिया था। प्रियंका ने कहा कि उनका मानना है कि जिंदगी में सफर कभी आसान नहीं होता, हर किसी की अपनी लड़ाइयां होती हैं। एक्ट्रेस ने साफ शब्दों में कहा कि वह उन लोगों में से नहीं हैं जो एक ही जगह पर रुके रहें, खासकर उस वक्त जब वहां का माहौल उनके हक में नहीं हो।
'मुझे गंदगी में रहना पसंद नहीं है, क्योंकि..'
प्रियंका चोपड़ा ने 'नॉट स्किनी बट नॉट फैट' के साथ बातचीत में कहा, 'मुझे गंदगी में रहना पसंद नहीं है, क्योंकि फिर आपको उस गंध की आदत पड़ जाती है।' प्रियंका ने कहा कि वह हालात के हिसाब से खुद को बदलने में यकीन रखती हैं। एक्ट्रेस ने कहा कि जब जिंदगी मुश्किल हो जाती है, तो हमें खुद को संभालना चाहिए, धूल झाड़कर खड़े होना चाहिए। दुख को महसूस करना चाहिए और फिर नई दिशा में आगे बढ़ जाना चाहिए। प्रियंका चोपड़ा ने माना कि जब वह हॉलीवुड गईं, तो उनके लिए कोई बना-बनाया रास्ता नहीं था, लेकिन उन्हें अपनी मेहनत और टैलेंट पर पूरा भरोसा था। वह किसी भी फिल्ममेकर या को-एक्टर के सामने डटकर खड़ी हो सकती थीं।
भारत में एक लिमिट फील होने लगी थी
प्रियंका ने बताया कि जब वह भारत में काम कर रही थीं तो उन्हें एक लिमिट फील होने लगी थी। वह देखना चाहती थीं कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में क्या संभावनाएं हैं। उस वक्त हॉलीवुड के पॉप कल्चर में ऐश्वर्या राय बच्चन और मिंडी कलिंग जैसे बहुत कम इंडियन एक्टर्स थे जो भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे। प्रियंका को हमेशा यह सवाल परेशान करता था कि भारतीयों का रिप्रजेंटेशन इतना कम क्यों है? उन्होंने कहा, ‘मैं कॉम्पिटिटिव स्वभाव की हूं। मैं देखना चाहती थी कि वहां मेरे लिए क्या मौके हैं।’
प्रियंका चोपड़ा की वाराणी का इंतजार
एक्ट्रेस की इसी जरूरत और सोच ने उन्हें सीमाओं के परे निकलने और कुछ नया करने के लिए मोटिवेट किया। वर्कफ्रंट की बात करें तो प्रियंका चोपड़ा हाल ही में फिल्म 'द ब्लफ' में नजर आई हैं। यह फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है। इस फिल्म को रूसो ब्रदर्स ने प्रोड्यूस किया है। इसके अलावा वह जल्द ही दिग्गज डायरेक्टर एसएस राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' में दिखाई देंगी। इस फिल्म में उनके साथ साउथ सुपरस्टार महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन भी लीड रोल में होंगे।
