भारती सिंह की 20 लाख की घड़ी पर प्रियंका चोपड़ा ने दिया ऐसा रिएक्शन, यूजर बोले-दिल जीत लिया

संक्षेप: कॉमेडियन भारती सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी नई घड़ी की वीडियो शेयर की है। बताया जा रहा है इस घड़ी की कीमत 20 लाख है। खुद प्रियंका चोपड़ा ने भारती के इस वीडियो पर कमेंट किया है।

कॉमेडियन भारती सिंह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। अपनी निजी जिंदगी हो काम से जुड़ी कोई बात, भारती अपने फैंस को अपडेट रखती हैं। अब इस बीच उन्होंने अपने एक कीमती गिफ्ट के बारे में बताया जिसे देखने के बाद खुद प्रियंका चोपड़ा भी कमेंट करने से रोक नहीं पाई। दरअसल, भारती ने अपने फैंस को अपनी लाखों की कीमत वाली लक्ज़री घड़ी दिखाई थी। Bvlgari की ये लक्ज़री घड़ी उन्हें पति हर्ष लिंबाचिया ने गिफ्ट की है। इस घड़ी को देखकर भारती इमोशनल हो गई और बताया कि ये उन्होंने प्रियंका चोपड़ा के हाथों में देखी थी। अब प्रियंका ने इस वीडियो पर रिप्लाई किया है।

भारती का वीडियो भारती के व्लॉग में उन्होंने कहा, “प्रियंका चोपड़ा, मैंने भी ले ली घड़ी, सुन रही हो क्या?” जिस पर हर्ष ने हंसते हुए कहा, “क्या प्रियंका तुम्हारा व्लॉग देखती हैं?” भारती ने जवाब में कहा, “दोस्तों, इस व्लॉग को इतना शेयर करो कि प्रियंका तक पहुंचे। मैंने यह घड़ी उनके हाथ में देखी थी और तभी से पसंद आ गई थी। बाद में मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे इसे लेने के लिए कहा, और मैंने आखिरकार खरीद ही ली।” खास बात ये रही कि भारती का ये वीडियो प्रियंका तक पहुंच गया और उन्होंने प्यार भरा जवाब दिया।

प्रियंका चोपड़ा का जवाब प्रियंका चोपड़ा Bvlgari की ग्लोबल ब्रांड एंबेसडर हैं। उन्होंने भारती के व्लॉग पर रिएक्शन देते हुए लिखा, “मैं देख रही हूं… और तुम पर ये घड़ी मुझसे भी ज़्यादा अच्छी लग रही है। तुम Bvlgari की अगली ब्रांड एंबेसडर हो, बस उन्हें अभी तक पता नहीं चला।” प्रियंका ने आगे लिखा, “तुम्हें और तुम्हारे परिवार को खूब सारा प्यार।” प्रियंका के अलावा Bvlgari के सीनियर आर्ट डायरेक्टर दिलजीत तेजनानी ने भी भारती के वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा, “प्रियंका मैम के साथ-साथ हम सब Bvlgari से भी आपको सुन रहे हैं भारती जी। आपको हमारी Serpenti Collection की घड़ी पहने देखकर बहुत खुशी हुई।”