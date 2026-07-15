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प्रियंका चोपड़ा से पहले मैसेज में ही निक जोनस ने की थी फोटो की डिमांड, एक्ट्रेस बोलीं- वह जानना चाहते थे कि...

By Sushmeeta Semwal
लाइव हिन्दुस्तान
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प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की शादी को कई साल हो गए हैं। अब शादी के कई साल बाद प्रियंका ने बताया कि निक ने पहले मैसेज में उनसे क्या रिक्वेस्ट की थी।

प्रियंका चोपड़ा से पहले मैसेज में ही निक जोनस ने की थी फोटो की डिमांड, एक्ट्रेस बोलीं- वह जानना चाहते थे कि...

प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की जब शादी हुई थी तब लोगों ने दोनों के अलग कल्चर और उम्र के फासले को लेकर काफी कमेंट किए थे। लेकिन फिर दोनों का प्यार और निक का जो प्रियंका के साथ हर इंडियन ट्रेडिशन्स को फॉलो करते हुए देखा गया तो लोग भी निक को पसंद करने लगे। निक को तो नेशनल जीजू भी कहा जाता है। अब हाल ही में प्रियंका ने बताया कि कैसे निक ने उनसे पहली बार बात की और क्या फोटो को लेकर रिक्वेस्ट की थी।

भाई ने बताया था प्रियंका के शो के बारे में

हे जोनस के एपिसोड में प्रियंका ने बताया कि उनकी और निक की बातचीत की शुरुआत तब हुई जब केविन ने निक से कहा कि क्वांटिको देखो जिसमें प्रियंका चोपड़ा भी खीं। निक ने बताया कि उन्होंने शो नहीं देखा, लेकिन बिलबोर्ड पर प्रियंका की फोटो देखकर वह फैन हो गए थे। उन्होंने फिर प्रियंका को मैसेज किया।

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निक का पहला डीएम क्या था

प्रियंका के जेठ जो जोनस ने फिर निक का पहला ट्विटर डीएम पढ़ा जो उन्होंने प्रियंका को किया था। निक ने लिखा था, हैल्लो, मैंने कई लोगों से ऐसा सुना है कि हमें मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे इन लोगों की बात माननी चाहिए। क्या आप लॉस एंजिल्स हो?

वहीं दोनों के एक कॉमन फ्रेंड ग्रैहम रोजर ने प्रियंका को निक के बारे में पहले ही बता दिया था। प्रियंका ने फिर जवाब दिया था, 'हैल्लो, ग्रैहम ने आपके बारे में काफी बातें बताई हैं। टेक्स्ट में बात करते हैं...थोड़ा प्राइवेच। मेरी टीम इसको एक्सेस करती है।' इसके बाद दोनों ने प्राइवेटली बात करनी शुरू कर दी।

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प्रियंका के सबसे बड़े जेठ केविन ने फिर निक से उस पहले टेक्स्ट के बारे में पूछा। इस पर निक बोलते हैं कि आप वो नहीं देख सकते।

निक ने मांगी थी प्रियंका से फोटो

प्रियंका ने फिर बताया कि शुरुआत की बातचीत में क्या बातें होती थीं। प्रियंका ने बताया कि निक ने उनसे एक रिक्वेस्ट की थी यह पता करने के लिए क्या वह सच में उनसे बात कर रही हैं। निक ने प्रियंका से टाइमस्टैम्प वाली एक फोटो मांगी। वह बोलीं, मैं बताती हूं निक का पहला टेक्स्ट क्या था। वह जानना चाहते थे कि क्या मैं ही उनसे बात कर रही हं। उन्होंने फिर मुझसे टाइम स्टैम्प वाली फोटो मांगी मेरी। मुझे लगा कि यह बंदा पहले से ही मुझ पर शक कर रहा है। लेकिन मुझे यह पसंद आया।

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निक और प्रियंका ने बताया कि दोनों ने डेटिंग के 2.5 महीने बाद ही सगाई कर ली थी जुलाई 2018 में।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


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