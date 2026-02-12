Hindustan Hindi News
निक जोनस संग शादी पर लोगों की राय पर प्रियंका चोपड़ा बोलीं- अगर वे इसके टूटने का...

संक्षेप:

प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की शादी को लोग काफी जज करते हैं। अब प्रियंका ने इस पर अपनी बात रखी है और साथ ही बताया कि निक कैसे इंसान हैं।

Feb 12, 2026 12:25 am IST
प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की शादी को कई साल हो गए हैं। दोनों की बेटी भी है मालती। प्रियंका और निक की अच्छी बात यह है कि दोनों ने हमेशा एक-दूसरे को पर्सनली और प्रोफेशनली सपोर्ट किया है। इतना ही नहीं दोनों एक-दूसरे के कल्चर की भी रिस्पेक्ट करते हैं। अब प्रियंका ने निक और उनकी शादी को लेकर जो कॉन्सपिरेसी थियोरी है उस पर बात की। प्रियंका का कहना है कि लोग उनकी शादी के टूटने का इंतजार करते हैं।

लोग हमारे रिश्ता टूटने का करते हैं इंतजार

प्रियंका ने कहा, ‘हमें साथ में 8 साल हो गए हैं। मैं अब इस बारे में नहीं सोचती हूं। पता नहीं क्यों लोग हमारे बारे में गलत सोचते हैं। हमारे बीच सब धर्म, उम्र का फासला, देश को लेकर डिफ्रेंस है। लोग हमारी शादी के टूटने का इंतजार करते हैं,लेकिन हमें इससे फर्क नहीं पड़ता है।’

निक की भी तारीफ की

प्रियंका ने आगे निक की भी तारीफ की। उन्होंने कहा, ‘हमने काफी जल्दी में शादी की, 6 महीने की मीटिंग में हमने शादी कर ली थी। जब मैंने उनसे शादी की तो मुझे लगा ही नहीं कि ये रियल है। लेकिन निक सिंसेयर रहे। यह मुझे प्रोफेशन में मोटिवेट करता है। उनका पूरा दिन जो भी बात करते हैं वह सिंसेयर होते हैं। उन्होंने काफी कम उम्र में काम करना शुरू कर दिया था। उनके पैरेंट्स शानदार हैं तो मुझे पता है निक में ये अच्छाई कहां से आई है।’

बता दें कि प्रियंका और निक ने साल 2018 में राजस्थान में हिंदू और क्रिश्चियन रीति रिवाज से शादी की। वहीं जनवरी 2022 में दोनों बेटी के पैरेंट बने।

प्रियंका की प्रोफेशनल लाइफ

प्रियंका की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वह अब लंबे समय के बाद भारतीय फिल्म में वापसी कर रही हैं। वह एसएस राजामौली की फिल्म वाराणसी में दिखने वाली हैं जिसमें उनके साथ महेश बाबू लीड रोल में हैं। फिल्म 7 अप्रैल 2027 को रिलीज होगी। इस फिल्म के जरिए प्रियंका का तेलुगु डेब्यू होगा।

वैसे खबर यह भी आ रही है कि फरहान अख्तर जी ले जरा फिल्म में भी काम करेंगे और इसके लिए वह प्रियंका, आलिया और कटरीना कैफ के साथ काम करेंगे। इस फिल्म की अनाउंसमेंट हो तो काफी साल पहले गई थी, लेकिन फिर बीच में फिल्म रुक गई।

इसके अलावा उनके हॉलीवुड प्रोजेक्ट की बत करें तो वह वेब सीरीज सिटाडेल और फिल्म द ब्लफ में भी नजर आएंगी।

