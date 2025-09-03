priyanka chopra mahesh babu starrer film ssmb 29 will shock you महेश बाबू-प्रियका चोपड़ा की फिल्म ‘SSMB 29’ का बजट का देगा हैरान, मेकर्स पानी की तरह बहा रहे हैं पैसा, Bollywood Hindi News - Hindustan
महेश बाबू-प्रियका चोपड़ा की फिल्म ‘SSMB 29’ का बजट का देगा हैरान, मेकर्स पानी की तरह बहा रहे हैं पैसा

बाहुबली और RRR जैसी फिल्में बनाने वाले एसएस राजामौली की अगली फिल्म SSMB 29 में महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा जैसे स्टार एक्टर नजर आने वाले हैं। अब इस फिल्म का बजट सामने आया है जो हैरान करने वाला है। 

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानWed, 3 Sep 2025 07:44 PM
बाहुबली और RRR जैसी फिल्में बनाने वाले एसएस राजामौली की अगली फिल्म SSMB 29 खबरों में बनी हुई है। इस फिल्म में महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन लीड रोल में नजर आने वाले हैं। जनवरी में हुई मुहूर्त पूजा के बाद से ही इस प्रोजेक्ट को लेकर लगातार चर्चा है। अब ताजा रिपोर्ट की मानें तो फिल्म के बजट की जानकरी भी सामने आ गई। केन्या की मीडिया के मुताबिक इस फिल्म का बजट हैरान करने वाला है।

केन्या में बड़े लेवल पर शूटिंग, सरकार से हुई मुलाकात
दरअसल, हाल ही में फिल्म की टीम ने केन्या में एक बड़ा शेड्यूल पूरा किया। इस दौरान डायरेक्टर एसएस राजामौली ने केन्या के प्राइम कैबिनेट सेक्रेटरी और विदेश मंत्री मुसालिया मुदावादी से मुलाकात की। खुद मुसालिया ने एक्स पर फिल्म की टीम से मुलाकात की तस्वीरें साझा कीं और बताया कि यह फिल्म 120 देशों में रिलीज होगी। इसके अलावा केन्या मीडिया ने फिल्म का बजट 1100 करोड़ से ऊपर बताया है।

बजट
केन्या की मीडिया पोर्टल द स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, इस फिल्म का बजट करीब 135 मिलियन डॉलर (लगभग 1188 करोड़) है, जो एशियाई सिनेमा इतिहास की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक माना जा रहा है।

फिल्म की शूटिंग
रिपोर्ट्स की मानें तो SSMB 29 को दो पार्ट्स में रिलीज़ करने की प्लानिंग है। हालांकि इस बारे में मेकर्स ने अभी तक आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। फिल्म की शूटिंग अप्रैल में शुरू कर दी गई थी। कई अहम सीन्स अफ्रीका की खूबसूरत लोकेशंस जैसे मसाई मारा, लेक नैवाशा, साम्बुरु, माउंट किलिमंजारो और अम्बोसेली में शूट किए गए हैं। फिल्म में प्रियंका चोपड़ा और महेश बाबू की जोड़ी को देखने का इंतजार हो रहा है।

