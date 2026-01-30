प्रियंका चोपड़ा-महेश बाबू की फिल्म की रिलीज डेट हुई अनाउंस, एसएस राजामौली ने शेयर किया पोस्टर

संक्षेप: Varanasi: एसएस राजामौली ने अपनी अपकमिंग फिल्म ‘वाराणसी’ की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है। इस फिल्म में पहली बार ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा और साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू एक साथ नजर आएंगे।

Varanasi Release Date: ‘बाहुबली’ और ‘आरआरआर’ के डायरेक्टर एसएस राजामौली अपनी अगली फिल्म लेकर आ रहे हैं। इस फिल्म का नाम ‘वाराणसी’ है। इस फिल्म की खास बात ये है कि इस फिल्म में पहली बार ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा और साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू साथ में स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे। आइए आपको बताते हैं कि ये फिल्म सिनेमाघरों में कब दस्तक देगी।

कब आएगी ‘वाराणसी’? ‘वाराणसी’ अगले साल सिनेमाघरों में आएगी। एसएस राजामौली ने फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, ‘वाराणसी…7 अप्रैल, 2027।’

7 अप्रैल ही क्यों? फिल्म क्रिटिक्स तरण आदर्श ने बताया कि एसएस राजामौली ने 7 अप्रैल के दिन फिल्म रिलीज करने का फैसला क्यों लिया है। उन्होंने लिखा, “अगले साल 7 अप्रैल के दिन उगादी और गुड़ी पड़वा है। उसके बाद 14 अप्रैल (बुधवार) को अंबेडकर जयंती और 15 अप्रैल (गुरुवार) को राम नवमी की छुट्टी है। इस तरह ‘वाराणसी’ की कमाई करने का अच्छा समय मिलेगा।”