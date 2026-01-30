Hindustan Hindi News
प्रियंका चोपड़ा-महेश बाबू की फिल्म की रिलीज डेट हुई अनाउंस, एसएस राजामौली ने शेयर किया पोस्टर

प्रियंका चोपड़ा-महेश बाबू की फिल्म की रिलीज डेट हुई अनाउंस, एसएस राजामौली ने शेयर किया पोस्टर

संक्षेप:

Varanasi: एसएस राजामौली ने अपनी अपकमिंग फिल्म ‘वाराणसी’ की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है। इस फिल्म में पहली बार ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा और साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू एक साथ नजर आएंगे।

Jan 30, 2026 04:10 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
Varanasi Release Date: ‘बाहुबली’ और ‘आरआरआर’ के डायरेक्टर एसएस राजामौली अपनी अगली फिल्म लेकर आ रहे हैं। इस फिल्म का नाम ‘वाराणसी’ है। इस फिल्म की खास बात ये है कि इस फिल्म में पहली बार ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा और साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू साथ में स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे। आइए आपको बताते हैं कि ये फिल्म सिनेमाघरों में कब दस्तक देगी।

कब आएगी ‘वाराणसी’?

‘वाराणसी’ अगले साल सिनेमाघरों में आएगी। एसएस राजामौली ने फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, ‘वाराणसी…7 अप्रैल, 2027।’

7 अप्रैल ही क्यों?

फिल्म क्रिटिक्स तरण आदर्श ने बताया कि एसएस राजामौली ने 7 अप्रैल के दिन फिल्म रिलीज करने का फैसला क्यों लिया है। उन्होंने लिखा, “अगले साल 7 अप्रैल के दिन उगादी और गुड़ी पड़वा है। उसके बाद 14 अप्रैल (बुधवार) को अंबेडकर जयंती और 15 अप्रैल (गुरुवार) को राम नवमी की छुट्टी है। इस तरह ‘वाराणसी’ की कमाई करने का अच्छा समय मिलेगा।”

आ चुका है फिल्म का टीजर

बता दें, ‘वाराणसी’ का टीजर रिवील हो चुका है। 3 मिनट 40 सेकंड के इस टीजर की शुरुआत में 512CE की वाराणसी को दिखाया गया है। इसके बाद एक एस्टेरॉइड धरती से जा टकराता है। फिर अंटार्कटिका के बाद अफ्रीका के जंगल दिखाई देता है। इस सीन के बाद लंका नगरम पर कहानी जाती है, जहां हनुमान जी और प्रभु श्री राम की वानर सेना का रावण से युद्ध दिखाया गया है। फिर कहानी सीधे वाराणसी के मनिकर्णिका घाट पर आ पहुंचती है, जहां बैल पर महेश बाबू त्रिशूल लिए दिखाई देते हैं।

