प्रियंका चोपड़ा ने बिकिनी पहन पूल में लगाई डुबकी, अप्रैल की चिलचिलाती धूप में पानी में लगाई आग
प्रियंका अक्सर अपने पति निक जोनस और बेटी मालती संग क्वालिटी टाइम बिताती हैं, जिसकी तस्वीरें वो सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं। ऐसे में अब प्रियंका ने पूल में एंजॉय करती हुई सिजलिंग तस्वीरें शेयर की हैं।
ग्लोबल एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपनी एक्टिंग का दम दिखाया। अपने करियर में प्रियंका ने कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। प्रोफेशनल लाइफ के साथ प्रियंका अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोरती हैं। प्रियंका अक्सर अपने पति निक जोनस और बेटी मालती संग क्वालिटी टाइम बिताती हैं, जिसकी तस्वीरें वो सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं। ऐसे में अब प्रियंका ने पूल में एंजॉय करती हुई सिजलिंग तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में एक्ट्रेस का बिकिनी में बोल्ड अवतार देखने लायक था।
प्रियंका ने संडे का इस तरह उठाया लुफ्त
प्रियंका चोपड़ा ने सोमवार को अपने इंस्टाग्राम पर कई खूबसूरत तस्वीरें पोस्ट की हैं। एक्ट्रेस की ये तस्वीरों उनके संडे की मस्ती भरे पलों की हैं। इसे शेयर करते हुए प्रियंका ने कैप्शन में लिखा, 'उन कुछ खास मौकों में से एक, जब रविवार सच में रविवार जैसा लगा... और कुछ और भी मजेदार चीजें।' प्रियंका की ये तस्वीर इंटरनेट पर आते ही वायरल हो रही गई हैं। इसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं।
बिकिनी पहन पूल में लगाई आग
प्रियंका चोपड़ा की शेयर की तस्वीरों की बात करें तो उनकी हर फोटो बेहद खूबसूरत होने के साथ बेहद खास है। पहली तस्वीर में प्रियंका बाथरोब पहले हुए धूप सेंकती नजर आ रही हैं। दूसरी तस्वीर में एक्ट्रेस ब्लू कलर की बिकिनी पहने पूल में बैठकर पोज दे रही हैं। साथ ही एक वीडियो में वो खट्टी कैरी का मजा लेती भी दिख रही हैं। एक तस्वीर में ब्लैक बिकिनी पहने पानी में जलपरी की तरह मजे ले रही हैं। वहीं, कुछ तस्वीरों में उनकी बेटी मालती और मां को भी देखा जा सकता है। एक प्यारी सी तस्वीर में मालती अपनी नानी, मधु चोपड़ा के गले लगती हुई दिखीं, और दूसरी तस्वीर में वह अपने पापा निक जोनस के साथ दिख रही हैं।
फैंस ही नहीं स्टार्स ने भी किए कमेंट्स
प्रियंका चोपड़ा की ये तस्वीरें इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही हैं। इस एक फैन ने कमेंट कर लिखा, "PC अपने देसी स्नैक्स के साथ!" जबकि दूसरे ने पूछा, "क्या यह कच्ची कैरी है?" सिर्फ फैंस ही नहीं, बल्कि एकता कपूर भी काफी इम्प्रेस नजर आईं। उन्होंने कमेंट किया, "क्या सुपरस्टार हैं!" ऐसे कई और कमेंट्स इस पोस्ट पर आ रहे हैं।
वाराणसी के बारे में
एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा अपनी तेलुगू डेब्यू फिल्म 'वाराणसी' की शूटिंग के लिए SS राजामौली के साथ हैदराबाद में हैं। SS राजामौली की 2022 की हिट फिल्म 'RRR' के बाद अगली फिल्म 'वाराणसी' है, जो संक्रांति 2027 में रिलीज होने वाली है। इस एक्शन-एडवेंचर फिल्म की कहानी उनके पिता, V. विजयेंद्र प्रसाद ने उनके साथ मिलकर लिखी है। इसमें महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा, पृथ्वीराज सुकुमारन और प्रकाश राज मुख्य भूमिकाओं में हैं। इस फिल्म को भारतीय पौराणिक कथाओं पर आधारित एक 'दुनिया भर का रोमांचक सफर' बताया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
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