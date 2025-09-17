प्रियंका चोपड़ा का चला था बहुत सीरियस अफेयर! प्रह्लाद ने बताया- वो नहीं चाहती थीं कि कोई...

प्रियंका चोपड़ा का चला था बहुत सीरियस अफेयर। वह नहीं चाहती थीं कि इस बारे में लिखा जाए या लोग इस बारे में बात करें। 'डॉन' और 'डॉन-2' के बाद हर तरफ प्रियंका और शाहरुख खान की जोड़ी की चर्चा हो रही थी।

बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा का नाम इंडस्ट्री के कई एक्टर्स के साथ जुड़ चुका है, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ सबसे ज्यादा चर्चा में रही फिल्म 'डॉन' के बाद। शाहरुख खान के साथ आई इस फिल्म के बाद हर कोई प्रियंका और शाहरुख के बारे में बात कर रहा था। ऐड गुरु प्रह्लाद कक्कड़ ने एक इंटरव्यू में नाम रिवील किए बगैर बताया कि प्रियंका का बहुत सीरियस अफेयर रहा था। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि वो क्यों इसके बारे में खामोश रहीं। 'डॉन' और 'डॉन-2' के बाद हर तरफ प्रियंका और शाहरुख खान की जोड़ी की चर्चा हो रही थी।

'कोई फालतू सी बात रही होती तो वह..' प्रह्लाद ने विक्की लालवानी के साथ बातचीत में बताया, "प्रियंका बहुत प्यारी है, वह काम के लिहाज से एक बहुत कमाल की इंसान है। वह बहुत महत्वाकांक्षी है, सिंगल माइंडेड है, और बहुत फोकस्ड है। साथ ही उसके अंदर एक आत्मसम्मान का भाव रहता है जिसे वह किसी को छेड़ने नहीं देती। तो यह पूरा, यह पूरा तथाकथित अफेयर, इस पर उसने कभी एक शब्द भी नहीं कहा। हर कोई अपनी राय दिए चला जा रहा था। उसने कभी कुछ नहीं कहा। उसने अपनी गरिमा को कायम रखा। अगर यह कोई फालतू सी बात रही होती तो वह जाहिर तौर पर इस पर हंसती। लेकिन मामला सीरियस था।"

प्रियंका के लिए बहुत पर्सनल मामला था ऐडमैन प्रह्लाद ने कहा, "तो उसके लिए यह बहुत पर्सनल मामला था। वह नहीं चाहती थी कि इस बारे में चीजें लिखी जाएं, वह नहीं चाहती थी कि इस बारे में बातें हों। प्रियंका चोपड़ा के करियर के शुरुआती दौर के बारे में बात करते हुए प्रह्लाद कक्कड़ ने साल 2000 में फेमिना मिस इंडिया में लारा दत्ता के साथ उनके मुकाबले को याद किया। उन्होंने कहा कि जहां लारा कॉम्पटिशन जीत गई थीं, वहीं प्रियंका दूसरे नंबर पर रही थीं। उस साल दोनों ने ही बड़े इंटरनेशनल खिताब जीते थे। लेकिन प्रियंका के पास कुछ डिसएडवांटेज थे।"