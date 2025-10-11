Priyanka Chopra Got this Surprise on Karwachauth from Husband Nick Jonas Shares Unseen Photos प्रियंका चोपड़ा को करवाचौथ पर पति निक से मिला यह सरप्राइज, पोस्ट कीं अनदेखी फोटोज और दिल की बात, Bollywood Hindi News - Hindustan
प्रियंका चोपड़ा को करवाचौथ पर पति निक से मिला यह सरप्राइज, पोस्ट कीं अनदेखी फोटोज और दिल की बात

Priyanka Chopra Karwa Chauth: प्रियंका चोपड़ा ने विदेश में यूं मनाई पति निक जोनस के साथ करवाचौथ। क्या सास और क्या मां, हर किसी ने एक्ट्रेस के लिए खास बना दिया यह दिन। एक्ट्रेस ने पोस्ट में लिखी अपने दिल की बात।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानSat, 11 Oct 2025 05:58 AM
बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने करवाचौथ की कुछ अनदेखी तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा की हैं। तस्वीरों में प्रिंयका चोपड़ा अपने पति निक जोनस के साथ नजर आ रही हैं। साथ ही उन्होंने इस मौके से कुछ खूबसूरत पलों को साझा करते हुए अपने दिल की बात कैप्शन में लिखी है। प्रियंका ने बताया है कि एक व्यस्त टूर से निक घर वापस आ गए ताकि करवाचौथ पर उनके साथ हो सकें। तस्वीरों में प्रियंका की बेटी मालती को कागज पर अपना नाम लिखना सीखते और निक को एक अच्छे पिता की तरह उसका साथ निभाते देखा जा सकता है।

प्रियंका ने लिखी अपने दिल की बात

प्रियंका चोपड़ा ने अपनी पोस्ट के कैप्शन में लिखा, "सरप्राइज! डैडी करवाचौथ के लिए घर आ गए। इतने व्यस्तता और भागदौड़ के बीच जब वो घर वापस आ जाता है इस बात की तसल्ली करने कि वो हर साल करवाचौथ मेरे साथ बिताए, जब मेरी सास मुझे एक दिन पहले ही सरगी भेज देती हैं, और मेरी मां व्रत खोलने के लिए मुझे विकास खन्ना का बनाया लजीज खाना भेज देती हैं... यही सब तो मेरे सपने हुआ करते थे।" प्रियंका चोपड़ा ने निक जोनस के लिए प्यार का इजहार करते हुए लिखा, “शुक्रिया मेरा सच्चा चांद होने के लिए। तुम्हें हमेशा हमेशा ढेर सारा प्यार।”

करवाचौथ पर प्रियंका के अनदेखे पल

सबा पटौदी ने कमेंट सेक्शन में हर्ट इमोजी बनाकर एक्ट्रेस की तस्वीरों पर प्यार जाहिर किया है। वर्क फ्रंट की बात करें तो प्रियंका चोपड़ा के जल्द ही राजामौली की अपकमिंग फिल्म में नजर आने की खबर है। एक्ट्रेस निक जोनस से शादी के बाद विदेश शिफ्ट हो गई हैं और अब बॉलीवुड फिल्मों में कम ही नजर आती हैं। बता दें कि प्रियंका चोपड़ा ने अपनी पोस्ट में कॉफी पर बनी अपने बचपन की तस्वीर भी पोस्ट की है जिसमें वह अपने पिता की गोद में नजर आ रही हैं। प्रियंका चोपड़ा के इन करवाचौथ मोमेंट्स पर कुछ ही घंटे में 7 लाख से ज्यादा लाइक्स आ गए।

