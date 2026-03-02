प्रियंका चोपड़ा के काम से इंप्रेस हुए राजामौली, तारीफ में लिखा पोस्ट तो एक्ट्रेस ने दिया यह जवाब
दिग्गज फिल्ममेकर एसएस राजामौली ने प्रियंका चोपड़ा की तारीफों के पुल बांधे तो कुछ ही देर में एक्ट्रेस ने भी इस पर जवाब दे दिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या था कि राजामौली प्रियंका से इंप्रेस हो गए।
ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा अपनी नई हॉलीवुड फिल्म 'द ब्लफ' को लेकर लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं। अब भारतीय सिनेमा के लीजेंडरी डायरेक्टर एसएस राजामौली ने भी इस फिल्म और प्रियंका की एक्टिंग की तारीफों के पुल बांधे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर राजामौली की इस पोस्ट ने फैंस का इस फिल्म के लिए एक्साइटमेंट बढ़ा दिया है। जब राजामौली ने यह सोशल मीडिया पोस्ट किया तो इसके कुछ ही देर बाद प्रियंका चोपड़ा ने इस X पोस्ट को रीट्वीट करत हुए राजामौली का आभार जताया है। साथ ही इस पर लोगों का रिएक्शन भी देखने लायक है। तो चलिए जानते हैं राजामौली और प्रियंका के बीच ट्विटर पर हुई इस चिट-चैट के बारे में।
प्रियंका की तारीफ में राजामौली का ट्वीट
एसएस राजामौली ने प्रियंका चोपड़ा की एक्टिंग की बारीकियों की तारीफ करते हुए लिखा कि वह उन चुनिंदा एक्टर्स में से एक हैं, जो एक ही वक्त में दो अलग-अलग भावनाओं को बखूबी पर्दे पर दिखा सकती हैं। राजामौली ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'प्रियंका चोपड़ा उन चुनिंदा एक्टर्स में से एक हैं जो एक पल में बहुत संवेदनशील और दूसरे ही पल बहुत मजबूत नजर आ सकती हैं। 'द ब्लफ' उनके इसी हुनर का सबूत देता है, इसमें कई खतरनाक स्टंट भी हैं।' राजामौली ने आगे लिखा कि उन्हें इस फिल्म का माहौल और इसकी रफ्तार दोनों ही उन्हें काफी पसंद आए।
राजामौली को प्रियंका चोपड़ा का जवाब
राजामौली की तारीफ पर प्रियंका चोपड़ा ने भी बहुत गर्मजोशी से जवाब दिया। उन्होंने डायरेक्टर की पोस्ट को रीट्वीट करते हुए लिखा, 'शुक्रिया सर। जल्द ही सेट पर मिलते हैं।' प्रियंका के इस छोटे से जवाब ने सोशल मीडिया पर खलबली मचा दी। मालूम हो कि प्रियंका जल्द ही राजामौली की अगली मेगा-बजट फिल्म 'वाराणसी' का हिस्सा बनने वाली हैं, जिसमें उनके साथ साउथ के सुपरस्टार एक्टर महेश बाबू नजर आएंगे। 'सेट पर मिलने' की बात ने साफ कर दिया है कि इस बड़े प्रोजेक्ट पर राजामौली की तैयारी अब जोरों पर है।
'द ब्लफ' में क्या है प्रियंका चोपड़ा का रोल?
फिल्म 'द ब्लफ' में प्रियंका चोपड़ा एक पूर्व समुद्री डाकू की भूमिका में हैं, जो अपने परिवार को बचाने के लिए अपने अतीत का सामना करती है। फिल्म में उनके द्वारा किए गए खतरनाक स्टंट्स और इमोशनल बदलावों की खूब तारीफ हो रही है। फ्रैंक ई. फ्लावर्स के निर्देशन में बनी यह फिल्म प्रियंका को एक 'एक्शन हीरो' के तौर में स्टैबलिश करती है, जिसमें वो तलवारबाजी और क्लोज कॉम्बैट करती नजर आई हैं। राजामौली जैसे निर्देशक से मिली यह तारीफ प्रियंका के इंटरनेशनल करियर के लिए एक और बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
परिचय और अनुभव
पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।
पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।
करियर का सफर
पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।
एंटरटेनमेंट और विजन
मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग
