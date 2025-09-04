Priyanka chopra captured behind nick Jonas funny reel ran away as she realise camera is on रील बनाते निक जोनस के पीछे कैप्चर हुईं प्रियंका चोपड़ा, कैमरा देखते ही कमरा छोड़कर भागीं, Bollywood Hindi News - Hindustan
रील बनाते निक जोनस के पीछे कैप्चर हुईं प्रियंका चोपड़ा, कैमरा देखते ही कमरा छोड़कर भागीं

निक जोनस फनी रील बना रहे थे लेकिन उनके पीछे ब्यूटी ट्रीटमेंट ले रही प्रियंका चोपड़ा भी कैमरे में कैद हो गईं। प्रियंका को जैसे ही अहसास हुआ कि कैमरा ऑन है वह झुककर वहां से भाग निकलीं।

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 11:58 AM
प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस लोगों को कपल गोल्स देते रहते हैं। अब निक ने एक मजेदार वीडियो शेयर किया है। इसमें वह जोनस ब्रदर्स के गाने पर लिप सिंक कर रहे हैं और पीछे प्रियंका चोपड़ा पीछे किताब पढ़ने में मगन हैं। उन्हें जब अहसास होता है कि निक वीडियो बना रहे हैं तो धीरे से झुककर वहां से खिसक लेती हैं। प्रियंका और निक के फॉलोअर्स को ये क्लिप काफी पसंद आ रही है।

निक के पीछे कैप्चर हुईं प्रियंका चोपड़ा

क्लिप में निक जोनस मोबाइल का कैमरा ऑन करके जोनस ब्रदर्स के गाने बैकवॉर्ड्स पर पूरे जोश में लिंपसिंक करते हैं। उनके बैकग्राउंड में प्रियंका चोपड़ा एलईडी मास्क लगाकर आराम से बुक पढ़ रही होती हैं। प्रियंका वहां एकदम घरेलू स्टाइल में होती हैं। उनकी नजर जब निक पर पड़ती है तो थोड़ी डिस्टर्ब दिखती हैं। फिर प्रियंका धीरे से नीचे झुककर वहां से निकल जाती हैं। निक लास्ट में कैमरे पर केला भी फेंकते हैं। उन्होंने कैप्शन में लिखा है, क्या ये काफी लाउड है?

लोगों ने किए मजेदार कमेंट्स

इस वीडियो को 11 घंटों में 1.87 लाख लोगों ने लाइक किया है। एक ने लिखा है, पीछे कौन है। एक और ने लिखा है, बेचारी प्रियंका चुपचाप किताब पढ़ना चाह रही थी। एक कमेंट है, मुझे लगता है कि प्रियंका आपसे पर परेशान हो गई हैं। एक ने लिखा है, प्रियंका डर गई। लोगों ने प्रियंका चोपड़ा को टैग करके लिखा है कि अब उनकी बारी है। एक कमेंट है, केले का कैमियो सबसे मस्त था।

Nick Jonas Priyanka Chopra

