रील बनाते निक जोनस के पीछे कैप्चर हुईं प्रियंका चोपड़ा, कैमरा देखते ही कमरा छोड़कर भागीं

निक के पीछे कैप्चर हुईं प्रियंका चोपड़ा क्लिप में निक जोनस मोबाइल का कैमरा ऑन करके जोनस ब्रदर्स के गाने बैकवॉर्ड्स पर पूरे जोश में लिंपसिंक करते हैं। उनके बैकग्राउंड में प्रियंका चोपड़ा एलईडी मास्क लगाकर आराम से बुक पढ़ रही होती हैं। प्रियंका वहां एकदम घरेलू स्टाइल में होती हैं। उनकी नजर जब निक पर पड़ती है तो थोड़ी डिस्टर्ब दिखती हैं। फिर प्रियंका धीरे से नीचे झुककर वहां से निकल जाती हैं। निक लास्ट में कैमरे पर केला भी फेंकते हैं। उन्होंने कैप्शन में लिखा है, क्या ये काफी लाउड है?