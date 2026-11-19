नन्ही मालती मैरी की जुबान से निकला गायत्री मंत्र, प्रियंका चोपड़ा ने शेयर किया बेटी का क्यूट वीडियो
प्रियंका चोपड़ा ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें और वीडियो शेयर किए हैं। इस एक वीडियो में प्रियंका चोपड़ा की बेटी मालती मैरी को गायत्री मंत्र जपते देखा जा सकता है। इस वीडियो की सोशल मीडिया यूजर्स काफी तारीफ कर रहे हैं।
बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपनी छाप छोड़ चुकीं एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) अक्सर अपने इंस्टाग्राम पर परिवार संग बिताए खूबसूरत पलों की तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती हैं। अब प्रियंका चोपड़ा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में उन्होंने अपने जीवन के तमाम खूबसूरत पलों की तस्वीरें और वीडियो शेयर की हैं। इस पोस्ट में एक वीडियो ऐसा है जिसमें प्रियंका की बेटी मालती मैरी चोपड़ा को गायत्री मंत्र जपते देखा जा सकता है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है।
प्रियंका चोपड़ा ने इंस्टा पर शेयर कीं तस्वीरें और वीडियो
प्रियंका चोपड़ा ने कम से कम 18 तस्वीरें और 2 वीडियो शेयर किया है। इन तस्वीरों और वीडियो में प्रियंका चोपड़ा अपने परिवार के साथ समय बिताती नजर आ रही हैं। इस पोस्ट में पहली तस्वीर खुद प्रियंका चोपड़ा की है। वहीं, बहुत सारी तस्वीरों में प्रियंका चोपड़ा की बेटी मालती मैरी नजर आ रही हैं।
प्रियंका चोपड़ा की बेटी ने पढ़ा गायत्री मंत्र
प्रियंका के इसी पोस्ट में एक वीडियो है जिसमें प्रियंका चोपड़ा और मालती को घर में बने मंदिर के सामने बैठा देखा जा सकता है। मालती अपनी मां प्रियंका की गोद में बैठी हैं और गायत्री मंत्र का जाप कर रही हैं। मालती के मुंह से गायत्री मंत्र सुनकर लोग सोशल मीडिया पर काफी खुश हो रहे हैं।
मालती मैरी को गायत्री मंत्र पढ़ता देख क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स
इन तस्वीरों और वीडियो के साथ प्रियंका चोपड़ा ने कैप्शन लिखा- काफी व्यस्त हूं, पर एक बेहद शानदार जगह पर हूं। प्रियंका के इस पोस्ट पर तमाम सोशल मीडिया यूजर्स ने प्रतिक्रिया दी है। एक यूजर ने लिखा- बहुत अच्छा लगा जिस तरह से मालती गायत्री मंत्र का जाप कर रही हैं। एक दूसरे यूजर ने लिखा- जिस तरह से मालती गायत्री मंत्र पढ़ रही हैं, प्रियंका चोपड़ा कभी भी निराश नहीं करती हैं। एक दूसरे यूजर ने लिखा- एक परफेक्ट मां, और एक खूबसूरत एक्ट्रेस। एक ने लिखा- मालती मैरी आने वाले समय की आर्टिस्ट, प्रोड्यूसर और सिंगर।
फिल्म वाराणसी में नजर आएंगी प्रियंका चोपड़ा
प्रियंका चोपड़ा के काम की बात करें तो उनकी फिल्म वाराणसी अगले साल सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म को एस एस राजामौली डायरेक्ट कर रहे हैं। ये एक साइंस-फिक्शन, टाइम-ट्रैवल और पौराणिक कथाओं पर आधारित फिल्म होगी। इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा के साथ महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारनजैसे कलाकार नजर आएंगे। ये फिल्म 7 अप्रैल, 2027 को दुनियाभर में रिलीज होगी।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना