प्रियंका चोपड़ा ने किया CJP फाउंडर अभिजीत दीपके को फॉलो, लिस्ट में और भी कई स्टार्स के नाम
सोशल मीडिया पर सब तब हैरान हो गए जब सबको पता चला कि प्रियंका चोपड़ा ने कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके को इंस्टाग्राम पर फॉलो किया।
कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने छात्रों के सपोर्ट और बेहतर एजुकेशन सिस्टम के लिए आवाज उठाई। हालांकि अब तो वह सोशल मीडिया पर भी स्टार बन गए हैं। जब वह प्रोटेस्ट कर रहे थे तब कई सेलेब्स ने उन्हें सपोर्ट किया। वहीं कुछ तो उन्हें सपोर्ट करने आंदोलन तक में पहुंच गए थे। अब इस बीच प्रियंका चोपड़ा ने अभिजीत दीपके को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दिया है।
प्रियंका ने किया अभिजीत दीपके को सपोर्ट
प्रियंका के अभिजीत को फॉलो करते ही इसकी चर्चा पूरे सोशल मीडिया पर हो रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रियंका के अलावा भी कई सेलेब्स अभिजीत को फॉलो कर रहे हैं इस्टाग्राम पर। वहीं कुछ अभिजीत की पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी को।
प्रियंका के अलावा कौन कर रहा अभिजीत को सपोर्ट
जो स्टार्स अभिजीत को फॉलो कर रहे हैं वो हैं प्रियंका चोपड़ा, प्रकाश राज, हुमा कुरैशी। वहीं शबाना आजमी, वीर दास, कोंकणा सेन शर्मा ने कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट किया है।
अभिजीत के बारे में जानें
अभिजीत के बारे में बता दें कि उन्होंने दिल्ली के जंतर-मंतर पर परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ियों और NEET पेपर लीक के खिलाफ 36 दिनों तक आंदोलन चलाया। इस आंदोलन के दबाव के चलते ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, जिसे CJP की एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है।
अभिजीत को हुआ टाइफाइड
हालांकि उन्हें अब टाइफाइड हो गया है और फिलहाल उनका ट्रीटमेंट चल रहा है।
प्रियंका की प्रोफेशनल लाइफ
वैसे बता दें कि प्रियंका हाल ही में भारत आई हैं। वह हैदराबाद गई हैं सीधा क्योंकि वहां उनकी फिल्म वाराणसी की शूटिंग चल रही है। फिल्म को एस एस राजामौली डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म में प्रियंका के साथ महेश बाबू हैं। इस फिल्म के जरिए प्रियंका लंबे समय बाद भारतीय फिल्म में वापसी कर रही हैं।
प्रियंका का कमबैक
लास्ट प्रियंका फिल्म द स्काई इज पिंक में नजर आई थीं जो साल 2019 में आई थी। इसके बाद से प्रियंका ने कोई फिल्म साइन नहीं की थी। अब वह तेलुगु फिल्म से भारतीय सिनेमा में वापसी कर रही हैं। इस फिल्म में प्रियंका जबरदस्त एक्शन करती दिखने वाली हैं। फिल्म का पोस्टर भी कुछ दिनों पहले रिलीज हुआ था जिसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। रिलीज डेट की बात करें तो वाराणसी अगले साल 7 अप्रैल को रिलीज होगी। फैंस इस मूवी को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
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