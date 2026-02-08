'आपने मुझे उस वक्त संभाला जब...', PC और मनोज बाजपेयी ने साझा कीं सुनील थापा से जुड़ी यादें
प्रियंका चोपड़ा और मनोज बाजपेयी ने सुनील थापा को उनके निधन पर श्रद्धांजलि दी है और उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की है। एक्टर्स ने सुनील थापा से जुड़े किस्से साझा किए हैं।
सीनियर एक्टर सुनील थापा ने 68 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अमेजन प्राइम की सुपरहिट वेब सीरीज 'द फैमिली मैन' और प्रियंका चोपड़ा की बायोपिक फिल्म 'मैरी कॉम' का हिस्सा रह चुके सुनील के निधन पर दोनों ही प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रह चुके एक्टर्स ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। डॉक्टरों के मुताबिक सुनील थापा की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। प्रिंयका चोपड़ा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट करके मैरी कॉम को ट्रिब्यूट दिया और लिखा कि वो उनके लिए उस मास्टर की तरह थे, जिन्होंने जिंदगी के एक मुश्किल मोड़ पर उन्हें सपोर्ट किया था।
'आप हमेशा मेरे कोच रहेंगे सर'
प्रियंका चोपड़ा ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'आप हमेशा मेरे कोच रहेंगे सर। आपने मुझे उस वक्त संभाला जब मेरे पापा नहीं रहे। आपने मुझे प्यार दिया और अनजाने में ही कई मुश्किल दिनों में मेरी मदद की। आपका प्यार से मुझे गले लगाना और आपकी वो हंसी हमेशा मेरी यादों का हिस्सा रहेगी।' प्रियंका चोपड़ा ने आगे लिखा कि आप बहुत जल्दी चले गए लेकिन आपको कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। उस वक्त शालीन स्वभाव दिखाने के लिए आपका शुक्रिया जब मैं बहुत टूटी हुई थी।
मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहे थे
प्रियंका चोपड़ा ने लिखा- आपकी आत्मा को शांति मिले सुनील थापा जी। मेरी संवेदनाएं आपके परिवार और शुभचिंतकों के साथ हैं। मालूम हो कि बॉक्सर मैरी कॉम की जिंदगी पर आधारित इस फिल्म में थापा ने उनके कोच नरजीत सिंह की भूमिका निभाई थी और इसके लिए उन्हें फिल्मफेयर नॉमिनेशन मिला था। फिल्म में प्रियंका चोपड़ा जोनस ने मैरी कॉम का किरदार निभाया था। जहां एक तरफ प्रियंका चोपड़ा ने अपनी संवेदनाएं प्रकट कीं तो वहीं लीजेंडरी एक्टर मनोज बाजपेयी ने भी एक पोस्ट करके श्रद्धांजलि दी है।
मनोज बाजपेयी ने भी दी श्रद्धांजलि
मनोज बाजपेयी ने अपनी इंस्टा स्टोरी में लिखा- यह बहुत दुखद खबर है। ईश्वर आपकी आत्मा पर आशीर्वाद बनाए रखे सर। मेरा 'द फैमिली मैन' का तीसरा सीजन हमेशा आपकी वजह से यादगार रहेगा। बता दें कि सुनील थापा कई दशकों से मनोरंजन जगत में सक्रिय थे। उन्होंने 300 से ज्यादा नेपाली फिल्मों में काम किया था और खासतौर पर विलेन का किरदार निभाने के लिए जाने जाते थे।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
परिचय और अनुभव
पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।
पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।
करियर का सफर
पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।
एंटरटेनमेंट और विजन
मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।