'आपने मुझे उस वक्त संभाला जब...', PC और मनोज बाजपेयी ने साझा कीं सुनील थापा से जुड़ी यादें

'आपने मुझे उस वक्त संभाला जब...', PC और मनोज बाजपेयी ने साझा कीं सुनील थापा से जुड़ी यादें

संक्षेप:

प्रियंका चोपड़ा और मनोज बाजपेयी ने सुनील थापा को उनके निधन पर श्रद्धांजलि दी है और उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की है। एक्टर्स ने सुनील थापा से जुड़े किस्से साझा किए हैं।

Feb 08, 2026 02:44 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
सीनियर एक्टर सुनील थापा ने 68 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अमेजन प्राइम की सुपरहिट वेब सीरीज 'द फैमिली मैन' और प्रियंका चोपड़ा की बायोपिक फिल्म 'मैरी कॉम' का हिस्सा रह चुके सुनील के निधन पर दोनों ही प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रह चुके एक्टर्स ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। डॉक्टरों के मुताबिक सुनील थापा की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। प्रिंयका चोपड़ा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट करके मैरी कॉम को ट्रिब्यूट दिया और लिखा कि वो उनके लिए उस मास्टर की तरह थे, जिन्होंने जिंदगी के एक मुश्किल मोड़ पर उन्हें सपोर्ट किया था।

'आप हमेशा मेरे कोच रहेंगे सर'

प्रियंका चोपड़ा ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'आप हमेशा मेरे कोच रहेंगे सर। आपने मुझे उस वक्त संभाला जब मेरे पापा नहीं रहे। आपने मुझे प्यार दिया और अनजाने में ही कई मुश्किल दिनों में मेरी मदद की। आपका प्यार से मुझे गले लगाना और आपकी वो हंसी हमेशा मेरी यादों का हिस्सा रहेगी।' प्रियंका चोपड़ा ने आगे लिखा कि आप बहुत जल्दी चले गए लेकिन आपको कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। उस वक्त शालीन स्वभाव दिखाने के लिए आपका शुक्रिया जब मैं बहुत टूटी हुई थी।

मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहे थे

प्रियंका चोपड़ा ने लिखा- आपकी आत्मा को शांति मिले सुनील थापा जी। मेरी संवेदनाएं आपके परिवार और शुभचिंतकों के साथ हैं। मालूम हो कि बॉक्सर मैरी कॉम की जिंदगी पर आधारित इस फिल्म में थापा ने उनके कोच नरजीत सिंह की भूमिका निभाई थी और इसके लिए उन्हें फिल्मफेयर नॉमिनेशन मिला था। फिल्म में प्रियंका चोपड़ा जोनस ने मैरी कॉम का किरदार निभाया था। जहां एक तरफ प्रियंका चोपड़ा ने अपनी संवेदनाएं प्रकट कीं तो वहीं लीजेंडरी एक्टर मनोज बाजपेयी ने भी एक पोस्ट करके श्रद्धांजलि दी है।

मनोज बाजपेयी ने भी दी श्रद्धांजलि

मनोज बाजपेयी ने अपनी इंस्टा स्टोरी में लिखा- यह बहुत दुखद खबर है। ईश्वर आपकी आत्मा पर आशीर्वाद बनाए रखे सर। मेरा 'द फैमिली मैन' का तीसरा सीजन हमेशा आपकी वजह से यादगार रहेगा। बता दें कि सुनील थापा कई दशकों से मनोरंजन जगत में सक्रिय थे। उन्होंने 300 से ज्यादा नेपाली फिल्मों में काम किया था और खासतौर पर विलेन का किरदार निभाने के लिए जाने जाते थे।

