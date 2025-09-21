प्रियदर्शन ने बताई अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि; ‘सलमान खान और गोविंदा के साथ समय पर फिल्म…’

दिग्गज फिल्ममेकर प्रियदर्शन ने अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताई। उन्होंने कहा कि गोविंदा और सलमान खान के साथ टाइम से फिल्म खत्म करना उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उन्होंने शाहरुख खान के बारे में भी बात की।

हेरा फेरी, भूल भुलैया, भागम भाम जैसी कॉमेडी फिल्में बनाने वाले प्रियदर्शन ने अपने करियर में 98 फिल्में की हैं। उन्होंने बॉलीवुड में ज्यादातर फिल्में अक्षय कुमार और मलयालम फिल्में मोहनलाल संग की हैं। इसके अलावा, प्रियदर्शन ने गोविंदा, सलमान खान और शाहरुख खान के साथ काम किया है। अब प्रियदर्शन ने कहा कि उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि गोविंदा और सलमान खान के साथ समय पर फिल्म खत्म करना था।

क्या है प्रियदर्शन की सबसे बड़ी उपलब्धि पिंकविला के साथ खास बातचीत के दौरान प्रियदर्शन ने बताया कि जब उन्हें पद्म श्री मिला तो एक पत्रकार ने उनसे पूछा था कि क्या ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है? इसपर प्रियदर्शन ने कहा था, “नहीं, मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि गोविंदा और सलमान खान के साथ टाइम पर काम करना और एक या दो शेड्यूल में उसे खत्म कर लेना है। मेरे मन में दूसरों की वजह से ये डर बन गया था कि वो दोनों समय पर नहीं आते हैं। लेकिन दोनों बहुत स्वीट हैं। वो सेट पर 7 बजे आते थे। मुझे याद है सलमान ने मुझसे कहा था कि गुरु, अगर मेरे साथ फिल्म बनाओगे अगली बार, तो मैं सेट पर 5 बजे नहीं आउंगा।”

शाहरुख, सलमान और गोविंदा के साथ इन फिल्मों में किया काम प्रियदर्शन ने साल 2005 में सलमान खान की रोमांटिक ड्रामा फिल्म क्योंकि डायरेक्ट की थी। वहीं, साल 2006 में प्रियदर्शन ने गोविंदा की फिल्म भागमभाग डायरेक्ट की थी। साल 2011 में शाहरुख खान की फिल्म बिल्लू भी प्रियदर्शन ने डायरेक्ट की थी।