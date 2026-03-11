कमजोर शिक्षा वाले कमेंट पर राजपाल की नाराजगी पर बोले प्रियदर्शन- वह गांव के हैं, भरोसा जल्दी करते हैं
प्रियदर्शन के एजुकेशन वाले कमेंट पर राजपाल यादव बुरा मान गए थे और कहा था कि जिन्हें पता नहीं, कमेंट नहीं करना चाहिए। अब प्रियदर्शन ने बताया है कि उनका वो बात कहने का क्या मतलब था।
राजपाल यादव के जेल से लौटने के बाद प्रियदर्शन का बयान चर्चा में था। इस पर राजपाल यादव ने नाराजगी भी जताई थी। प्रियदर्शन ने कहा था कि राजपाल यादव लेन-देन के मामले में फंस गए क्योंकि उनकी शिक्षा कमजोर है। राजपाल इस पर बोले थे कि वह वेल एजुकेटेड हैं। अब प्रियदर्शन ने इस बता पर सफाई दी है। उनका कहना है कि उनका कमेंट शिक्षा नहीं बल्कि राजपाल के सीधेपन पर था।
स्ट्रीट स्मार्ट से था मतलब
प्रियदर्शन ने हमारे सहयोगी एचटी सिटी से बातचीत में अपने बयान पर बात की। कहा कि उनका मतलब था कि राजपाल नादान हैं, यह शिक्षा पर कमेंट नहीं था। प्रियदर्शन बोले, 'दरअसल मेरा वो मतलब नहीं था। देखिए शिक्षा ऐसी चीज है जो हम कुछ गलियों में सीखते हैं और कुछ किताबों से भी। मेरा मतलब उसी (स्ट्रीट स्मार्टनेस) से था। शायद शिक्षा भी जागरूकता होती है। मेरा वही मतलब था।'
गांव के लोग भोले होते हैं
प्रियदर्शन ने अपनी बात को और एक्सप्लेन किया कि उनको ऐसा इसलिए लगा कि राजपाल सिंपल आदमी हैं और भरोसा कर लेते हैं। प्रियदर्शन बोलते हैं, 'मुझे लगता है कि वह गांव से हैं और गांव के लोग भोले होते हैं। वे समझ नहीं पाते...आपको सही और गलत लोगों में फर्क पता होना चाहिए। शिक्षा एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। मेरा वो मतलब नहीं था। मैं उनकी बेइज्जती नहीं करना चाहता था। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जीवन में कभी राजपाल जैसा भोला इंसान नहीं देखा था। माना जाता है कि भोलापन शिक्षा की कमी से भी आता है।'
राजपाल की तारीफ की
प्रियदर्शन ने राजपाल की तारीफ की और बोले, 'भूत बंगला की रिलीज के बाद, मुझे लगता है कि राजपाल कॉमेडी के बड़े स्टार्स में से एक बनकर उभरकर आएंगे, क्योंकि इस फिल्म में उन्होंने मेरे लिए बेहतरीन काम किया है।'
क्या था मामला
चेक बाउंस और लोन के मामले में राजपाल यादव तिहाड़ जेल गए थे। केस अभी चल रहा है, वह अंतरिम जमानत पर बाहर हैं। प्रियदर्शन ने कहा था कि राजपाल को 20 साल से जानते हैं। उन्होंने उनकी ज्यादातर फिल्मों में काम किया है। उन्होंने कहा था कि कमजोर शिक्षा की वजह से राजपाल से गलती हो गई और इस मामले में फंस गए। इस पर राजपाल ने जवाब दिया था कि यह पूरी तरह से गलत है। प्रियनजी उन्हें नहीं जानते, वह वेल एजुकेटेड बंदे हैं। राजपाल ने कहा था कि बड़े-बड़े दिग्गजों पर भी मुसीबत आती है। हालांकि राजपाल ने उनकी तारीफ भी की थी। उन्होंने कहा था कि रामगोपाल वर्मा, डेविड धवन और प्रियदर्शन को बहुत मानते हैं।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड, साउथ मूवीज़ और टीवी रियलिटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
