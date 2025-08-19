एल्विश यादव के घर पर फायरिंग होने पर प्रिंस नरूला बोले- किसी के मां-बाप...

प्रिंस नरूला और एल्विश यादव भले ही रोडीज शो में एक-दूसरे के खिलाफ थे, लेकिन हाल ही में हुए यूट्यूबर के घर पर फायरिंग के बाद प्रिंस ने अपना स्टेटमेंट दिया है और उन्हें इस बारे में जानकर काफी बुरा लगा है।

यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर रविवार सुबह को कई गोलियां चलाई गईं। एल्विश और उनके घरवाले सुरक्षित हैं, लेकिन फैंस उनको लेकर परेशान हैं। अब प्रिंस नरूला जो रोडीज पर एल्विश के साथ रहे हैं और कई बार दोनों के बीच लड़ाई भी हुई है, उन्होंने इस हमले पर अपनी बात रखी है। प्रिंस का कहना है कि ये सब जो हुआ वो गलत है। इसके अलावा उन्होंने एल्विश की मेहनत पर भी बात की।

किसी को भी लग सकती थी गोली प्रिंस ने कहा, 'किसी के घर गोली चलाना ठीक बात नहीं है। किसी के मां-बाप वहां रहते हैं, किसी को भी लग सकती है और इसमें उनकी क्या गलती है अगर आर्टिस्ट कमा रहा है तो वो मेहनत के बाद ही है। बुरा लगा न्यूज देखकर।'

प्रिंस और एल्विश के बीच होती थी लड़ाई बता दें कि प्रिंस और एल्विश दोनों रोडीज शो में गैंग लीडर्स थे। शो के दौरान दोनों के बीच काफी मनमुटाव होते थे। कई बार तो हाथापाई तक बात पहुंच गई थी। लेकिन इन सब अनबन को छोड़कर प्रिंस को एल्विश की चिंता है और उनका कहना है कि जो हुआ वो गलत था।

हमले के बाद एल्विश का पहला स्टेटमेंट वहीं एल्विश ने इस हमले के बाद अपना पहला स्टेटमेंट जारी किया था इंस्टाग्राम स्टोरी पर। उन्होंने फैंस को शुक्रिया कहा और बताया कि वह और उनके परिवार वाले सुरक्षित हैं। उन्होंने लिखा, 'मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूं जो मुझे लेकर परेशान थे। मेरा परिवार और मैं सुरक्षित हैं। आपके दयालु विचार और चिंता की हम सचमुच सराहना करते हैं। थैंक्यू।'