'मुझे बदनाम किया गया', सेट पर देरी से आने को लेकर बोले गोविंदा; किसी के बाप में…

संक्षेप: प्राइम वीडियो के शो टू मच विद ट्विंकल खन्ना और काजोल के लेटेस्ट एपिसोड में गोविंदा और चंकी पांडे पहुंचे। इस एपिसोड में गोविंदा ने कहा कि उन्हें सेट पर टाइम पर नहीं आने के लिए बदनाम किया। उन्होंने बताया कि वो 5-5 शिफ्ट करते थे।

बॉलीवुड एक्टर गोविंदा अपने दौर के सबसे सफल एक्टर्स में से एक हैं। उन्होंने अपने करियिर में कई हिट फिल्में दी हैं। गोविंदा की कॉमिक टाइमिंग के बहुत फैंस हैं। हालांकि, कई बार गोविंदा पर ये आरोप लगे कि वो सेट पर टाइम पर नहीं आते थे। अब गोविंदा ने उस बारे में बात की। टू मच विद ट्विंकल एंड काजोल में खास बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि वो एक साथ पांच-पांच शिफ्ट करते थे।

एक साथ 14-14 फिल्में कर रहे ते गोविंदा शो में होस्ट ट्विंकल खन्ना ने गोविंदा के साथ अपने काम को याद करते हुए बताया कि जब वो गोविंदा के साथ काम कर रहे थीं तब गोविंदा 14-14 फिल्में कर रहे थे। वो कभी-कभी फिल्म के सेट पर अलग-अलग कॉस्ट्यूम में आते थे।

गोविंदा से पूछा गया कि वो एक साथ इतनी फिल्म्स करते हैं उन्हें डायलोग्स याद रहते थे? इस पर गोविंदा ने कहा, सब याद रहता है। कीर्ति ने मुझे इतना डरा दिया था न कि ची ची बिना प्लानिंग के पिक्चर कर रहे हैं, ये नहीं चली तो तू गया। इतना डराता था वो मुझे। डर-डर के मैं ज्यादा ईमानदार हो गया उसमें।