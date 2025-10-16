Hindustan Hindi News
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडPrime Video Two Much Twinkle Khanna Kajol Govinda Reacts to Bollywood Defamed him for coming late on sets kisi ke baap

'मुझे बदनाम किया गया', सेट पर देरी से आने को लेकर बोले गोविंदा; किसी के बाप में…

संक्षेप: प्राइम वीडियो के शो टू मच विद ट्विंकल खन्ना और काजोल के लेटेस्ट एपिसोड में गोविंदा और चंकी पांडे पहुंचे। इस एपिसोड में गोविंदा ने कहा कि उन्हें सेट पर टाइम पर नहीं आने के लिए बदनाम किया। उन्होंने बताया कि वो 5-5 शिफ्ट करते थे। 

Thu, 16 Oct 2025 06:31 AMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड एक्टर गोविंदा अपने दौर के सबसे सफल एक्टर्स में से एक हैं। उन्होंने अपने करियिर में कई हिट फिल्में दी हैं। गोविंदा की कॉमिक टाइमिंग के बहुत फैंस हैं। हालांकि, कई बार गोविंदा पर ये आरोप लगे कि वो सेट पर टाइम पर नहीं आते थे। अब गोविंदा ने उस बारे में बात की। टू मच विद ट्विंकल एंड काजोल में खास बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि वो एक साथ पांच-पांच शिफ्ट करते थे।

एक साथ 14-14 फिल्में कर रहे ते गोविंदा

शो में होस्ट ट्विंकल खन्ना ने गोविंदा के साथ अपने काम को याद करते हुए बताया कि जब वो गोविंदा के साथ काम कर रहे थीं तब गोविंदा 14-14 फिल्में कर रहे थे। वो कभी-कभी फिल्म के सेट पर अलग-अलग कॉस्ट्यूम में आते थे।

गोविंदा से पूछा गया कि वो एक साथ इतनी फिल्म्स करते हैं उन्हें डायलोग्स याद रहते थे? इस पर गोविंदा ने कहा, सब याद रहता है। कीर्ति ने मुझे इतना डरा दिया था न कि ची ची बिना प्लानिंग के पिक्चर कर रहे हैं, ये नहीं चली तो तू गया। इतना डराता था वो मुझे। डर-डर के मैं ज्यादा ईमानदार हो गया उसमें।

गोविंदा बोले- मुझे बदनाम किया गया

इसके बाद गोविंदा ने कहा कि उन्हें समय पर नहीं आने के लिए बदनाम किया गया। उन्होंने कहा, “मैं बदनाम हुआ कि मैं टाइम पर नहीं आता हूं। मैंने कहा- किसी के बाप के अंदर ताकत है कि वो 5 शिफ्ट करे और टाइम पर आए। मुमकिन ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। इतनी ज्यादा शूटिंग कैसे करेगा आदमी। यहां तो एक पिक्चर के अंदर थक जाते हैं लोग।”

Govinda

