सिनेमा में रजनीकांत के 50 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने दी बधाई, बोले- आपकी जर्नी काफी...

रजनीकांत के 50 साल पूरे होने पर सभी उन्हें खूब बधाई दे रहे हैं। ऐसे मौके पर रजनीकांत के लिए एक स्पेशल बधाई भी आई है पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से। पीएम ने सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई दी है।

रजनीकांत जिसकी हाल ही में फिल्म कुली रिलीज हुई है, उन्हें सिनेमा में 50 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर फैंस से लेकर उनके को-स्टार्स ने उन्हें खूब बधाई दी है। सोशल मीडिया पर रजनीकांत को लेकर कई पोस्ट किए गए हैं। इतना ही नहीं अब तो पीएम नरेंद्र मोदी तक ने उन्हें स्पेशल बधाई दी है। जानें इस पर रजनीकांत ने क्या जवाब दिया।

क्या लिखा पीएम ने पीएम मोदी ने लिखा, 'बधाई हो रजनीकांत जी सिनेमा की दुनिया में 50 साल पूरे होने पर। इनकी जर्नी काफी आइकॉनिक रही है, उनके अलग-अलग किरदारों ने फैंस के दिल में खास जगह बनाई है। मैं आने वाले समय में उनकी निरंतर सफलता और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं।'

रजनीकांत का जवाब रजनीकांत ने इस पर जवाब देते हुए लिखा, 'रिस्पेक्टेड नरेंद्र मोदी जी, आपकी शुभकामनाओं को पाकर मैं काफी खुश हूं। यह सचमुच सम्मान की बात है कि मुझे ऐसे नेता से यह सम्मान मिला है, जिनका मैं लंबे समय से सर्वोच्च सम्मान करता रहा हूं। थैंक्यू इतने अच्छे शब्दों के लिए। जय हिंद।'

पहली फिल्म बता दें कि रजनीकांत ने 1975 में 15 अगस्त को ही के बालाचंदर की फिल्म अपूर्वा रागंगल से डेब्यू किया था। अब 74 की उम्र में भी वह फिल्मों में काम करते हैं और आज भी उनकी फिल्में दर्शकों का दिल जीत लेती हैं।