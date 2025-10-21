असरानी के निधन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने जताया दुख, कहा-'उन्होंने पीढ़ियों तक मनोरंजन किया'

संक्षेप: असरानी के निधन पर हर कोई दुखी है। फैंस ही नहीं, बल्कि स्टार्स भी असरानी के निधन पर शोक व्यक्त कर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ऐसे में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने असरानी के निधन पर शोक जताया है।

हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर और कॉमेडियन असरानी का निधन बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी क्षति है। लंबी बीमारी के बाद कल यानी दिवाली की शाम लगभग 4 बजे असरानी 84 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। असरानी के निधन पर हर कोई दुखी है। फैंस ही नहीं, बल्कि स्टार्स भी असरानी के निधन पर शोक व्यक्त कर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ऐसे में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने असरानी के निधन पर शोक जताया है।

पीएम मोदी ने भी जताया दुख असरानी के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताते हुए एक्स अकाउंट पर पोस्ट शेयर किया। मोदी ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'श्री गोवर्धन असरानी जी के निधन से गहरा दुख हुआ। एक प्रतिभाशाली मनोरंजनकर्ता और वास्तव में बहुमुखी कलाकार, उन्होंने कई पीढ़ियों के दर्शकों का मनोरंजन किया। उन्होंने अपने अविस्मरणीय अभिनय से अनगिनत लोगों के जीवन में खास तौर पर खुशी और हंसी का संचार किया। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को हमेशा संजोया जाएगा। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ऊं शांति।'

गृहमंत्री अमित शाह ने भी जताया शोक अमित शाह ने X अकाउंट पर दुख व्यक्त करते हुए लिखा, 'फेसर अभिनेता असरानी जी का निधन बेहद दुखद है। असरानी जी ने जीवन भर भारतीय सिनेमा में योगदान दिया और लोगों को हंसाकर लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाई। ईश्वर उनके परिवार और प्रशंसकों को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ॐ शांति'