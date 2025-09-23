राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रानी मुखर्जी को दिया बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, करण जौहर, विक्रांत मैसी को भी मिला सम्मान

आज दिल्ली में हुए 71 वें नेशनल अवार्ड सेरेमनी में शाहरुख खान के अलावा रानी मुखर्जी, करण जौहर और विक्रांत मैसी जैसे कलाकारों को भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अवार्ड से सम्मानित किया।

दिल्ली के विज्ञान भवन में 71 वें नेशनल अवार्ड सेरेमनी में शाहरुख खान के अलावा एक्ट्रेस रानी मुखर्जी, विक्रांत मैसी और करण जौहर को भी सम्मानित किया गया है। रानी मुखर्जी ने साल 2022 में आई फिल्म मिसेज चैटर्जी वर्सेज नॉर्वे के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड अपने नाम किया। सच्ची घटना पर आधारित इस फिल्म में ऐसे ने एक ऐसी महिला का किरदार निभाया था जिसे नॉर्वे में रहने के दौरान उन्हें बच्चों से अलग कर दिया जाता है। अंत में वो अपने बच्चों को वापस पाने के लिए लड़ाई लड़ती है। रानी ने मां के किरदार में जान डाल दी थी। शानदार परफॉरमेंस के लिए आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया।

विक्रांत मैसी को सम्मान एक्टर विक्रांत मैसी ने अपनी फिल्म 12वीं फेल के लिए बेस्ट एक्टर नेशनल अवार्ड अपने नाम किया। इस फिल्म में विक्रांत ने आईपीएस अधिकारी मनोज कुमार शर्मा का किरदार निभाकर उनके स्ट्रगल के बारे में दुनिया को बताया था। फिल्म ने अपनी ईमानदारी से उन्होंने कईयों के दिल जीते आज उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अवार्ड से सम्मानित किया। इसी केटेगरी में शाहरुख खान ने भी अवार्ड जीता है।