राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रानी मुखर्जी को दिया बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, करण जौहर, विक्रांत मैसी को भी मिला सम्मान
आज दिल्ली में हुए 71 वें नेशनल अवार्ड सेरेमनी में शाहरुख खान के अलावा रानी मुखर्जी, करण जौहर और विक्रांत मैसी जैसे कलाकारों को भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अवार्ड से सम्मानित किया।
दिल्ली के विज्ञान भवन में 71 वें नेशनल अवार्ड सेरेमनी में शाहरुख खान के अलावा एक्ट्रेस रानी मुखर्जी, विक्रांत मैसी और करण जौहर को भी सम्मानित किया गया है। रानी मुखर्जी ने साल 2022 में आई फिल्म मिसेज चैटर्जी वर्सेज नॉर्वे के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड अपने नाम किया। सच्ची घटना पर आधारित इस फिल्म में ऐसे ने एक ऐसी महिला का किरदार निभाया था जिसे नॉर्वे में रहने के दौरान उन्हें बच्चों से अलग कर दिया जाता है। अंत में वो अपने बच्चों को वापस पाने के लिए लड़ाई लड़ती है। रानी ने मां के किरदार में जान डाल दी थी। शानदार परफॉरमेंस के लिए आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया।
विक्रांत मैसी को सम्मान
एक्टर विक्रांत मैसी ने अपनी फिल्म 12वीं फेल के लिए बेस्ट एक्टर नेशनल अवार्ड अपने नाम किया। इस फिल्म में विक्रांत ने आईपीएस अधिकारी मनोज कुमार शर्मा का किरदार निभाकर उनके स्ट्रगल के बारे में दुनिया को बताया था। फिल्म ने अपनी ईमानदारी से उन्होंने कईयों के दिल जीते आज उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अवार्ड से सम्मानित किया। इसी केटेगरी में शाहरुख खान ने भी अवार्ड जीता है।
करण जौहर ने भी जीता सम्मान
करण जौहर को उनकी फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए नेशनल अवार्ड दिया गया। करण इस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे। फिल्म में आलिया भट्ट, रणवीर सिंह, धर्मेंद्र, शबाना आजमी जैसे एक्टर्स ने अहम किरदार निभाए थे। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी जबरदस्त कमाई की और अब प्रोड्यूसर करण जौहर को एंटरटेनिंग फिल्म बनाने के लिए अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।