राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शाहरुख खान को दिया उनकी जिंदगी का पहला नेशनल अवार्ड, तस्वीरें वायरल

बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान को आज अपना पहला नेशनल अवार्ड मिल गया है। आज दिल्ली के विज्ञान भवन में एक्टर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अवार्ड से सम्मानित किया। सोशल मीडिया पर फैंस बधाई दे रहे हैं।

आज दिल्ली के विज्ञान भवन में हुए 71 वें नेशनल अवार्ड सेरेमनी में शाहरुख खान को उनका पहला अवार्ड दिया गया। इस मौके पर मौजूद लोगों ने उनके लिए तालियां बजाई। एक्टर ने ये अवार्ड 30 साल के लंबे इंतजार और कड़ी मेहनत के बाद जीता है। उन्हें ये अवार्ड फिल्म जवान के लिए दिया गया। ये पल किंग खान, उनके परिवार और फैंस के लिए बेहद खास रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अवार्ड लेने के दौरान शाहरुख खान ने अपने ही अंदाज में मुस्कुराते हुए उनका शुक्रियादा किया। तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रही हैं।

शाहरुख खान को मिला नेशनल अवार्ड शाहरुख खान को अवार्ड मिलने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। यूजर्स किंग खान को उनकी इस बड़ी उपलब्धि के लिए बधाई दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, ‘ये खास पल है’, एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘किंग खान ये डिजर्व करते हैं’, एक यूजर ने लिखा, ‘शाहरुख सबसे बेस्ट हैं’।