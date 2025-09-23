President Droupadi Murmu presented Shah Rukh Khan with his first National Award, photos went viral राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शाहरुख खान को दिया उनकी जिंदगी का पहला नेशनल अवार्ड, तस्वीरें वायरल, Bollywood Hindi News - Hindustan
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शाहरुख खान को दिया उनकी जिंदगी का पहला नेशनल अवार्ड, तस्वीरें वायरल

बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान को आज अपना पहला नेशनल अवार्ड मिल गया है। आज दिल्ली के विज्ञान भवन में एक्टर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अवार्ड से सम्मानित किया। सोशल मीडिया पर फैंस बधाई दे रहे हैं। 

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानTue, 23 Sep 2025 05:36 PM
आज दिल्ली के विज्ञान भवन में हुए 71 वें नेशनल अवार्ड सेरेमनी में शाहरुख खान को उनका पहला अवार्ड दिया गया। इस मौके पर मौजूद लोगों ने उनके लिए तालियां बजाई। एक्टर ने ये अवार्ड 30 साल के लंबे इंतजार और कड़ी मेहनत के बाद जीता है। उन्हें ये अवार्ड फिल्म जवान के लिए दिया गया। ये पल किंग खान, उनके परिवार और फैंस के लिए बेहद खास रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अवार्ड लेने के दौरान शाहरुख खान ने अपने ही अंदाज में मुस्कुराते हुए उनका शुक्रियादा किया। तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रही हैं।

शाहरुख खान को मिला नेशनल अवार्ड

शाहरुख खान को अवार्ड मिलने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। यूजर्स किंग खान को उनकी इस बड़ी उपलब्धि के लिए बधाई दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, ‘ये खास पल है’, एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘किंग खान ये डिजर्व करते हैं’, एक यूजर ने लिखा, ‘शाहरुख सबसे बेस्ट हैं’।

जवान के लिए जीता अवार्ड

शाहरुख खान को उनकी फिल्म जवान के लिए ये अवार्ड दिया गया है। एटली के डायरेक्शन में बनी फिल्म जवान साल 2022 में रिलीज हुई थी। एक्टर ने डबल रोल निभाया था। फिल्म की कहानी, एक्शन और डायलॉग खूब पसंद किया गया था। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी 1148 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया था। ये उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी थी। बेस्ट एक्टर मेल केटेगरी में शाहरुख खान के अलावा विक्रांत मैसी ने भी अवार्ड जीता है। एक्टर को उनकी फिल्म 12 वीं फेल के लिए ये अवार्ड दिया गया।

