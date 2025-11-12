Hindustan Hindi News
अस्पताल में भर्ती प्रेम चोपड़ा की अब कैसी है हालत? दामाद बोले- धर्मेंद्र को लेकर परेशान हैं

अस्पताल में भर्ती प्रेम चोपड़ा की अब कैसी है हालत? दामाद बोले- धर्मेंद्र को लेकर परेशान हैं

संक्षेप: प्रेम चोपड़ा अस्पताल में भर्ती हैं। हालांकि उनके दामाद का कहना है कि एक्टर की हालत ठीक है। लेकिन प्रेम चोपड़ा, धर्मेंद्र को लेकर परेशान हैं। दोनों अच्छे दोस्त रहे हैं।

Wed, 12 Nov 2025 08:50 AMSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
धर्मेंद्र के अस्पताल में भर्ती होने के बाद प्रेम चोपड़ा अस्पताल में भर्ती हो गए थे। फैंस प्रेम चोपड़ा को लेकर भी परेशान हो गए थे। हालांकि प्रेम चोपड़ा के दामाद विकास भल्ला ने अब एक्टर का हेल्थ अपडेट दिया है। उन्होंने कहा प्रेम चोपड़ा ठीक हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि प्रेम चोपड़ा भी धर्मेंद्र की हेल्थ को लेकर परेशान हैं।

क्या बोले प्रेम चोपड़ा के दामाद

ई टाइम्स से बात करते हुए विकास भल्ला ने कहा, ‘ये फालतू की अफवाह हैं। वह बिल्कुल ठीक हैं और उनके टेस्ट हो रहे हैं। वह कल तक घर आ जाएंगे। वह सिर्फ रुटीन चेकअप के लिए अस्पताल में भर्ती हुए हैं और वो सब एक उम्र के बाद होता है। उन्होंने सारे चेकअप किए और सब ठीक है।’

धर्मेंद्र को लेकर परेशान प्रेम चोपड़ा

विकास ने आगे कहा, जब मैं अस्पताल में उनसे मिलने गया तो वह ठीक थे और खुश थे, लेकिन हां वह धर्मेंद्र जी की हेल्थ को लेकर परेशान थे।

बता दें कि धर्मेंद्र के सोमवार को अस्पताल में भर्ती होने की खबर आई। पहले उनकी हालत गंभीर बताई जा रही थी, लेकिन फिर मंगलवार को धर्मेंद्र के निधन की फेक खबर आई जिससे फैंस परेशान हो गए थे। लेकिन फिर उनके हेमा मालिनी, ईशा देओल और सनी देओल ने क्लीयर किया कि धर्मेंद्र ठीक हैं।

हेमा ने लिखा था, जो भी हो रहा है उसे माफ नहीं किया जा सकता। कैसे ये फेक खबरे को दे सकते हैं वो भी उस इंसान के लिए जो रिकवर कर रहा है। प्लीज परिवार की रिस्पेक्ट करें और उन्हें प्राइवेसी दें।

