अस्पताल में भर्ती प्रेम चोपड़ा की अब कैसी है हालत? दामाद बोले- धर्मेंद्र को लेकर परेशान हैं

संक्षेप: प्रेम चोपड़ा अस्पताल में भर्ती हैं। हालांकि उनके दामाद का कहना है कि एक्टर की हालत ठीक है। लेकिन प्रेम चोपड़ा, धर्मेंद्र को लेकर परेशान हैं। दोनों अच्छे दोस्त रहे हैं।

धर्मेंद्र के अस्पताल में भर्ती होने के बाद प्रेम चोपड़ा अस्पताल में भर्ती हो गए थे। फैंस प्रेम चोपड़ा को लेकर भी परेशान हो गए थे। हालांकि प्रेम चोपड़ा के दामाद विकास भल्ला ने अब एक्टर का हेल्थ अपडेट दिया है। उन्होंने कहा प्रेम चोपड़ा ठीक हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि प्रेम चोपड़ा भी धर्मेंद्र की हेल्थ को लेकर परेशान हैं।

क्या बोले प्रेम चोपड़ा के दामाद ई टाइम्स से बात करते हुए विकास भल्ला ने कहा, ‘ये फालतू की अफवाह हैं। वह बिल्कुल ठीक हैं और उनके टेस्ट हो रहे हैं। वह कल तक घर आ जाएंगे। वह सिर्फ रुटीन चेकअप के लिए अस्पताल में भर्ती हुए हैं और वो सब एक उम्र के बाद होता है। उन्होंने सारे चेकअप किए और सब ठीक है।’

धर्मेंद्र को लेकर परेशान प्रेम चोपड़ा विकास ने आगे कहा, जब मैं अस्पताल में उनसे मिलने गया तो वह ठीक थे और खुश थे, लेकिन हां वह धर्मेंद्र जी की हेल्थ को लेकर परेशान थे।

बता दें कि धर्मेंद्र के सोमवार को अस्पताल में भर्ती होने की खबर आई। पहले उनकी हालत गंभीर बताई जा रही थी, लेकिन फिर मंगलवार को धर्मेंद्र के निधन की फेक खबर आई जिससे फैंस परेशान हो गए थे। लेकिन फिर उनके हेमा मालिनी, ईशा देओल और सनी देओल ने क्लीयर किया कि धर्मेंद्र ठीक हैं।