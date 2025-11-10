धर्मेंद्र के बाद अब प्रेम चोपड़ा हॉस्पिटल में भर्ती, दामाद विकास भल्ला ने बताया कैसा है सेहत का हाल
संक्षेप: Prem Chopra Health: बॉलीवुड के सीनियर एक्टर प्रेम चोपड़ा को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लीजेंडरी एक्टर की सेहल का हाल उनके दामाद ने बताया है।
Prem Chopra Health Update: बॉलीवुड के लीजेंडरी एक्टर प्रेम चोपड़ा को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। क्रांति, कटी पतंग, उपकार, शहीद और बॉबी जैसी सुपरहिट फिल्मों में तरह-तरह के किरदार निभा चुके 90 वर्षीय प्रेम चोपड़ा के हॉस्पिटलाइज होने की खबर उनके दामाद, एक्टर विकास भल्ला ने कन्फर्म की है। विकास भल्ला ने कहा है कि फिक्र करने की कोई बात नहीं है प्रेम चोपड़ा रेगुलर चेकअप के लिए हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं।
शरीर में इनफेक्शन के चलते भर्ती
प्रेम चोपड़ा के दामाद विकास भल्ला ने बताया, "उनकी हालत स्थित है और उन्हें जल्दी छुट्टी मिल जाएगी।" विकास भल्ला ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है। जानकारी के मुताबिक प्रेम चोपड़ा का इलाज डॉक्टर नितिन गोखले और डॉक्टर पार्कर की निगरानी में चल रहा है। प्रेम चोपड़ा के शरीर में इनफेक्शन फैल जाने के चलते उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया है और वो अगले दो से तीन दिनों तक अस्पताल में भर्ती रह सकते हैं। विकास भल्ला ने बताया कि प्रेम चोपड़ा को बढ़ती उम्र के चलते होने वाली दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
प्रेम चोपड़ा का बॉलीवुड में सफर
यही वजह है कि उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। वो जल्द ही ठीक होकर हॉस्पिटल से डिसचार्ज पा लेंगे। वर्क फ्रंट की बात करें तो प्रेम चोपड़ा ने बॉलीवुड में एक लंबा दौर देखा है। उन्होंने तरह-तरह के किरदार निभाए हैं लेकिन सबसे ज्यादा उन्हें उनके निभाए निगेटिव किरदारों के लिए याद किया जाता है। प्रेम चोपड़ा ने अपने पूरे करियर में 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है और उनके कुछ किरदार और डायलॉग आज तक लोगों के जेहन में जिंदा हैं।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
