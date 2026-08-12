बॉबी देओल और तान्या के हनीमून पर साथ थीं प्रीति जिंटा, बोली थीं- मुझे अच्छा लगा था कि…
बॉबी देओल और प्रीति जिंटा की ऑनस्क्रीन जोड़ी को काफी पसंद किया जाता था। दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं और कई सालों से उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई है।
प्रीति जिंटा और बॉबी देओल काफी अच्छे दोस्त हैं। दोनों फिल्मों से नहीं बल्कि इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले साथ हैं। दोनों साथ में खूब घूमते थे और पार्टी करते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दोनों की दोस्ती कुछ इस कदर हो गई थी कि प्रीति, बॉबी और कान्या के हनीमून का हिस्सा भी बन गई थीं। अब हुआ क्या था यह आपको बताते हैं।
प्रीति कैसे बनी थीं बॉबी और तान्या के रिलेशन में थर्ड व्हील
प्रीति ने खुद बताया था कि जब बॉबी और तान्या पहली बार दिवाली पार्टी में मिले थे तब वह भी उस पार्टी में मौजूद थीं और उन्होंने उनकी छोटी मदद की थी, इनके प्यार की शुरुआत करने में। इतना ही नहीं जब बॉबी और तान्या हनीमून पर भी गए थे तब भी प्रीति वहां मौजूद थीं।
बॉबी और तान्या के हनीमून में प्रीति भी हुई थीं शामिल
प्रीति ने खुद को थर्ड व्हील कहा था दोनों के हनीमून पर क्योंकि सोल्जर फिल्म की रिलीज से पहले बॉबी और तान्या ने शादी कर ली थी। तो जब सोल्जर की शूटिंग ऑस्ट्रेलिया में हो रही थी तब तान्या भी बॉबी के साथ गई थीं। सोल्जर में बॉबी और प्रीति लीड रोल में थे तो इस हिसाब से प्रीति, दोनों के हनीमून का हिस्सा बन गईं ना चाहते हुए भी। प्रीति ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर यह भी लिखा था, 'मुझे तुम्हारे हनीमून पर 'थर्ड व्हील' बनना बहुत अच्छा लगा।'
बता दें कि हाल ही में कौन बनेगा करोड़पति में प्रीति, सनी देऔल और बॉबी देओल के साथ शो में आईं फिल्म लाहौर 1947 के प्रमोशन के लिए। इस दौरान प्रीति बताती हैं कि जब एक रात उन्होंने बॉबी को फोन किया तो सनी देओल ने उन्हें डांट दिया था।
जब बॉबी को फोन करने पर प्रीति को सनी से पड़ी थी डांट
दरअसल, प्रीति बताती हैं कि वह और सभी दोस्त प्लान बनाते हैं बॉबी से मिलने का तो सभी दोस्त बोलते हैं कि प्रीति फोन करें बॉबी को। प्रीति ने फिर रात को 10.30-11 बजे फोन किया, लेकिन फोन सनी देओल ने उठाया। सनी ने फिर प्रीति को कहा कि ये कोई समय है किसी के घर फोन करने का।
वहीं सनी ने इस पर कहा था कि उनके घर में स्ट्रिक्ट रूल थे कि रात के 8-8.30 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाना। वह बॉबी को लेकर काफी प्रोटेक्टिव थे और बेटे की तरह उनका ध्यान रखते थे इसलिए जब इतनी देर रात फोन आया तो उन्होंने प्रीति को कहा कि इतनी देर रात किसी को फोन नहीं करना चाहिए।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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