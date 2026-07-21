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प्रीति जिंटा ने सोनम से की अनशन खत्म करने की अपील, सुनिए छात्रों के सपोर्ट में क्या बोलीं

By Puneet Parashar
लाइव हिन्दुस्तान
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सोनम वांगचुक, CJP और छात्रों के आंदोलन को सपोर्ट कर रहे सेलेब्रिटीज में अब एक और नाम जुड़ गया है। एक्ट्रेस ने अपनी एक X पोस्ट में सोनम से अपना अनशन खत्म करने की अपील की है।

प्रीति जिंटा ने सोनम से की अनशन खत्म करने की अपील, सुनिए छात्रों के सपोर्ट में क्या बोलीं

बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने NEET परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर विरोध कर रहे छात्रों का सपोर्ट किया है। प्रीति जिंटा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि वह उम्मीद करती हैं कि सरकार जल्द सोनम वांगचुक और स्टूडेंट बॉडीज से बात करेगी। एक्ट्रेस ने अपनी X पोस्ट में लिखा, 'मुझे उम्मीद है कि हमारी सरकार सोनम वांगचुक और छात्र संगठनों के साथ सार्थक बातचीत शुरू करेगी ताकि उनकी सेहत और न बिगड़े।"

किस बात पर मचा है हंगामा?

मालूम हो कि एक्टिविस्ट और शिक्षाविद सोनम वांगचुक बीते 20 दिनों से नई दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन कर रहे थे। सोनम वांगचुक नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं और आगे इस तरह की गड़बड़ियां ना हों, उसे लेकर उनकी कुछ मांगें हैं जिन्हें लेकर वह काफी वक्त से भूख हड़ताल पर हैं। एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने सोनम वांगचुक से हड़ताल खत्म करने की अपील की है और कहा कि उनकी सेहत भी एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की लड़ाई जितनी ही जरूरी है।

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अनशन खत्म करने की अपील

प्रीति जिंटा ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'प्लीज अपना अनशन खत्म कर दीजिए सोनम। आपकी सेहत भी उतनी ही जरूरी है जितनी कि यह लड़ाई। आप और स्टूडेंट्स भारत और हमारे युवाओं के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने की इस लड़ाई में हर छात्र और सोनम को मेरा पूरा और अटूट सपोर्ट है। आप सभी को और हिम्मत मिले।" मालूम हो कि छात्रों और CJP के इस आंदोलन में तमाम सेलेब्रिटीज भी उतर चुके हैं। एक तरफ विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सेलेब्रिटीज ने भी अपना-अपना खेमा पकड़ रखा है।

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सोमवार को हिंसक हुआ आंदोलन

बता दें कि सोमवार को 'चलो संसद' मार्च के दौरान यह आंदोलन उस वक्त हिंसक हो गया जब भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस ने वॉटर कैनन, आंसू गैस के गोले और यहां तक की लाठीचार्ज भी करना शुरू कर दिया। आंदोलन का सपोर्ट करने वाली कई फिल्मी हस्तियों में अब जिंटा भी शामिल हैं। इन झड़पों में दिल्ली पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। जहां कई सेलेब्रिटीज इस पूरी लड़ाई में सरकार के साथ खड़े हैं, तो वहीं कई ऐसे भी हैं जो लगातार इसमें स्टूडेंट्स के साथ खड़े हुए हैं।

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Puneet Parashar

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परिचय और अनुभव

पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।


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पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।


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Preity Zinta

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