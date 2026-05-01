इन फिल्मों में बिना शादी के प्रेग्नेंट हुईं प्रीति जिंटा, निभाए 'सिंगल मदरहुड' वाले यादगार किरदार
आज हम आपको प्रीति जिंटा की उन फिल्मों के बारे में बताते हैं जिसमें उनका किरदार शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो जाता है। इन फिल्मों में वह सिंगल मदरहुड वाले स्ट्रॉन्ग किरदार निभाती हैं।
प्रीति जिंटा ने अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्में की हैं और उनके कई रोल काफी पसंद भी किए गए हैं। लेकिन उनके किरदारों में एक चीज बहुत कॉमन थी जिसको कम लोगों ने नोटिस किया होगा। लेकिन आज हम आपको इसके बारे में बताते हैं। आपने शायद ध्यान ना दिया हो, लेकिन कई फिल्मों में उनका जो किरदार होता है वह प्रेग्नेंट जरूर होती है, लेकिन शादी नहीं होती है।
क्या कहना है
क्या कहना है फिल्म की स्टोरी काफी बोल्ड थी। यह मूवी साल 2000 में रिलीज हुई थी। इसमें दिखाया गया था कि कॉलेज जाने वाली लड़की एक लड़के के प्यार में पड़ जाती है और दोनों फइजिकली कमिट हो जाते हैं और वह प्रेग्नेंट हो जाती हैं। इसमें सैफ अली खान और प्रीति जिंटा लीड रोल में थे। इसमें भी प्रीति शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाती हैं।
सलाम नमस्ते
साल 2005 में रिलीज हुई सलाम नमस्ते में प्रीति जिंटा, सैफ अली खान के किरदार के साथ लिवइन में रहती हैं। इस दौरान वह प्रेग्नेंट हो जाती हैं। लेकिन शादी नहीं होती। फिल्म के स्टोरी एंड तक भी दोनों के किरदार की शादी नहीं होती है। हालांकि दोनों साथ हो जाते हैं।
चोरी चोरी छुपके छुपके
सलमान खान, प्रीति जिंटा और रानी मुखर्जी की फिल्म चोरी चोरी छुपके छुपके साल 2001 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में प्रीति ने एक प्रॉस्टीट्यूट का किरदार निभाया था जो रानी मुखर्जी और सलमान खान के लिए सरोगेट बनती हैं। इसमें भी वह शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाती हैं।
जानेमन
जानेमन फिल्म में प्रीति, सलमान खान और अक्षय कुमार लीड रोल में थे। इस फिल्म में प्रीति का किरदार पति से अलग होता है और वह प्रेग्नेंट होती है। यह फिल्म साल 2006 में रिलीज हुई थी।
कृष
वहीं कृष फिल्म में उनका किरदार मैरिड तो होता है, लेकिन डिलीवरी के बाद वह मर जाती है। यह फिल्म साल 2006 में रिलीज हुई थी।
प्रीति की लास्ट फिल्म
प्रीति लास्ट फिल्म भैयाजी सुपरहिट में नजर आई थीं जो साल 2018 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में सनी देओल और प्रीति जिंटा लीड रोल में थे। हालांकि फिल्म चली नहीं थी।
अपकमिंग फिल्म
अब प्रीति फिल्म लाहौर 1947 में नजर आएंगी जिसे राजकुमार संतोषी डायरेक्ट कर रहे हैं। वहीं फिल्म में प्रीति के साथ सनी देओल ही लीड रोल में हैं। फिल्म को आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं।
प्रीति वैसे फिल्मों से दूर बच्चों और पति के साथ टाइम स्पेंड करती हैं। हालांकि वह आईपीएल मैच के दौरान काफी एक्टिव रहती हैं और अपनी टीम पंजाब किंग्स इलेवन को सपोर्ट करने जरूर आती हैं।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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