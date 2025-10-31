प्रेग्नेंट कटरीना की लीक हुई तस्वीर, भड़कीं सोनाक्षी-तुम लोग क्रिमिनल से कम नहीं

संक्षेप: प्रेग्नेंट कटरीना कैफ की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर लीक हो गई थी। इस तस्वीर में कटरीना कैफ अपने घर की बालकनी में नजर आ रही थीं। तस्वीर लीक होने के मामले में सोनाक्षी सिन्हा भड़क गई हैं।

विकी कौशल और कटरीना कैफ ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अनाउंस किया था कि उनके घर नन्हा मेहमान आने वाला है। प्रेग्नेंसी के ऐलान के बाद से ही कटरीना कैफ बाहर कहीं स्पॉट नहीं हो रही हैं। वो मुंबई में अपने घर पर समय बिता रही हैं। एक मीडिया पोर्टल ने कल कटरीना कैफ की तस्वीर लीक की थी। इस तस्वीर में प्रेग्नेंट कटरीना कैफ अपने घर की बालकनी में बैठी थीं। इस तस्वीर पर फैंसने नाराजगी जताई है। वहीं, एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा उस मीडिया पोर्टल पर भड़की हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

फैंस ने मीडिया पर उठाया सवाल मीडिया पोर्टल ने जैसे ही कटरीना कैफ की तस्वीर शेयर की, तस्वीर वायरल हो गई। इस तस्वीर पर न विकी कौशल और न ही कटरीना कैफ का कोई रिएक्शन आया है। हालांकि, सोशल मीडिया यूजर्स ने तस्वीर पर सवाल उठाए हैं। एक यूजर ने लिखा- किसी की प्राइवेसी का कोई मतलब है कि नहीं। वहीं, एक दूसरे यूजर ने लिखा- ये क्राइम है। इस मामले में पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। वहीं एक ने लिखा कि अब वो अपने घर में भी शांति से नहीं बैठ सकती हैं।

सोनाक्षी सिन्हा ने निकाली भड़ास सोनाक्षी सिन्हा ने भी इस हरकत पर अपनी भड़ास निकाली है। सोनाक्षी सिन्हा ने उस पोस्ट पर कमेंट करके अपनी नाराजगी जाहिर की है। सोनाक्षी ने पूछा- आप लोगों को क्या समस्या है???? बिना कंसेंट लिए आपने एक महिला की तस्वीर क्लिक की जो अपने घर में बैठी है और उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पब्लिश कर दिया। आप लोग किसी क्रिमनल से कम नहीं है। शर्मनाक।