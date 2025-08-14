Pratik Gandhi answers if controversies now dictate how he chooses his roles says kisi ko kuch bhi bura lah jata hai फिल्म की रिलीज से पहले झेला था विवाद, प्रतीक बोले- आजकल किसी को कुछ भी बुरा लग जाता है, Bollywood Hindi News - Hindustan
फिल्म की रिलीज से पहले झेला था विवाद, प्रतीक बोले- आजकल किसी को कुछ भी बुरा लग जाता है

एक्टर प्रतीक गांधी की फिल्म फुले को लेकर काफी बवाल हुआ था। उनकी इस फिल्म को सीबीएफसी ने काफी कट्स के साथ पास किया था। अब प्रतीक गांधी ने फिल्मों को लेकर होने वाले विवाद पर बात की है। उन्होंने कहा कि आजकल किसी को कुछ भी बुरा लग जाता है। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 08:42 PM
फिल्म की रिलीज से पहले झेला था विवाद, प्रतीक बोले- आजकल किसी को कुछ भी बुरा लग जाता है

सारे जहां से एक्टर प्रतीक गांधी की इस साल फिल्म फुले रिलीज हुई थी। फुले की रिलीज से पहले फिल्म को लेकर काफी विवाद हुआ था। सीबीएफसी ने फिल्म में काफी बदलाव के बाद फिल्म को रिलीज करने का पास दिया था। अब प्रतीक गांधी ने एक इंटरव्यू में फिल्मों को लेकर होने वाले विवाद पर बात की। उन्होंने कहा कि आजकल किसी को कुछ भी बुरा लग जाता है।

प्रतीक कैसे चुनते हैं अपने किरदार

न्यूज 18 के साथ खास बातचीत में प्रतीक से पूछा गया कि क्या विवाद यह तय करते हैं कि वो कौन सा किरदार चुनेंगे? इसपर प्रतीक ने कहा, नहीं, मैं बस अपनी गट्स पर जाता हूं। क्योंकि, मैं किस आधार पर तय करूंगा कि किससे विवाद हो सकता है?"

विवादों के बारे में क्या बोले प्रतीक गांधी

प्रतीक गांधी ने आगे कहा, "आजकल किसी को कुछ भी बुरा लग जाता है। मेरा मतलब है, किसी को किसी के नाम से समस्या हो सकती है। लेकिन आप इस बारे में क्या कर सकते हैं? आप पहले से वो नहीं गेस कर सकते हैं। तो अगर मेरा नाम रमेश है और मैं फिल्म में कुछ गलत करता हूं, देश के सभी रमेश कहेंगे कि हमें बुरा लगा है।"

अपने किरदारों के बारे में बात करते हुए प्रतीक ने कहा कि उन्हें किरदारों और कहानियों की जटिलताएं पसंद हैं। एक एक्टर के तौर पर ये चीज उन्हें चुनौती देती है। उन्होंने कहा कि ये बहुत दिलचस्प है। एक एक्टर के तौर पर उन्हें ये अच्छा लगता है।

pratik gandhi

